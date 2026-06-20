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Resumen semanal de 'Està passant': Vandalismo en Campanar y un crimen en Aldaia

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Redacción Levante-EMV

El balance semanal de la crónica de sucesos de 'Està passant' viene marcado por la delincuencia y los accidentes en la Comunitat Valenciana, destacando el vandalismo en el barrio valenciano de Campanar, donde seis coches han aparecido destrozados. A esto se suman dos tragedias: la muerte por apuñalamiento de una persona en una casa abandonada de Aldaia y el violento atropello que sufrió una alumna en El Campello por parte de un coche mientras realizaba las prácticas del examen de motocicleta.

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