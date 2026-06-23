La taberna de La Latina que recomienda Arturo Valls para comer los mejores callos

La Guía Repsol ha incorporado más de 250 nuevos Soletes en su decimoquinta edición, una selección elaborada con las recomendaciones de actores como Arturo Valls y, de escritores como Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo, quienes tienen un gran arraigo en la localidad valenciana de Ademuz y recomiendan algunos de sus lugares favoritos para disfrutar del verano en distintos bares y restaurantes de València.

Precisamente, Arturo Valls tiene una relación estrecha con Madrid desde hace décadas porque desarrolló allí buena parte de su carrera televisiva y vive en la ciudad desde hace años. Durante los años de 'Camera Café', su vida también aparece ligada al centro de la capital, ya que vivía en un loft en Lavapiés, muy cerca de La Latina.

En La Latina

De hecho, uno de los establecimientos de La Latina que ocupa un lugar especial en la ruta de Arturo Valls es Viuda de Vacas, una taberna que el presentador señala como una de sus favoritas. "Me recuerda a mi llegada a Madrid y a esos domingos soleados repletos de gente y con cañas bien tiradas", asegura.

El local mantiene el espíritu castizo del barrio y tiene en los callos a la madrileña uno de sus platos más reconocidos. Una receta tradicional que figura entre las grandes estrellas de la carta y que suele estar entre las más recomendadas por quienes frecuentan la taberna. A ella se suman otros clásicos de la casa, como los calamares en su tinta y los judiones de La Granja, platos que marcan la cocina madrileña de toda la vida.

La favada de la Copita Asturiana / Levante EMV

Otro de los lugares preferidos de Arturo Valls entre sus Soletes Repsol favoritos en Madrid es La Copita Asturiana, un establecimiento que el presentador define como "un sitio emblemático de barrio" y que le trae "muy buenos recuerdos". Pero más allá de esos momentos que ya forman parte de su recuerdo, la cocina sigue siendo el gran reclamo del establecimiento. En su carta destacan algunos clásicos asturianos de vocación contundente, como la fabada y el cachopo, dos de sus grandes éxitos y también dos platos capaces de explicar por sí solos el carácter del local: cocina reconocible, generosa y pensada para compartir.

Recomendaciones de Arturo Valls

La Copita Asturiana - C. de Tabernillas, 13. Centro (Madrid). Tel: 913651063

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La Viuda de Vacas - C. del Águila, 2. Centro (Madrid). Tel: 913665847