Unas 108 personas murieron en España entre el domingo y el martes a causa del calor

Un total de 108 personas fallecieron en España entre el domingo y el martes debido a la ola de calor, la primera de la temporada y una de las más virulentas registradas en el mes de junio. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo del Instituto de Salud Carlos III, el domingo fallecieron ocho personas por causas atribuibles a las altas temperaturas; el lunes, 34; y el martes, 66.

La ola de calor comenzará a remitir a partir de este miércoles, día en el que bajarán las temperaturas en el oeste peninsular, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. No obstante, seguirá el calor extremo en buena parte del país y será realmente el jueves cuando se note un descenso térmico generalizado, notable en el oeste y centro peninsular y más suave en el nordeste, área mediterránea y Baleares.

Así, este miércoles continuarán las elevadas temperaturas en España, con alrededor de 40 grados en interior del Cantábrico oriental, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; aunque se prevén tormentas y chubascos en montañas de la mitad norte, según la Aemet. Pese a que se espera una entrada de masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor, predominarán todavía temperaturas muy altas.

Es probable que se superen los 34 o 36 grados en la meseta norte y Baleares, los 38 o 40 en amplias zonas del interior peninsular y los 39 o 41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

De hecho, se prevén noches tropicales con mínimas por encima de los 20 grados o incluso tórridas —por encima de los 25 grados— en amplias zonas del centro-sur, el Ebro y los litorales mediterráneos

Sin embargo, las máximas bajarán ligeramente en el tercio oriental y la mitad occidental, mientras que las mínimas descenderán en extremo occidental y sur peninsular, pero ascenderán en la meseta y extremo norte.

Impacto en toda Europa

La ola de calor, no obstante, está también afectando a otros países de Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, numerosos servicios de trenes han sido cancelados este miércoles en Inglaterra y Gales por la ola de calor, según la red ferroviaria Network Rail, mientras que las autoridades británicas han instado a los pasajeros a evitar viajes no esenciales durante la vigencia de la alerta roja.

Además, muchas escuelas han reducido la jornada escolar, hasta el mediodía, pero en algunos casos se ha optado por el cierre, dado que las temperaturas pueden llegar a los 40 grados.

En Francia, unos 68.000 hogares permanecen privados de electricidad este miércoles en el departamento francés de Finistère (oeste) por la avería de un transformador debido a las altas temperaturas, en una jornada en la que se prevé que se vuelvan a batir nuevos récords de temperatura.

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Según informó la Prefectura —delegación del Gobierno— de esta zona de la región de Bretaña, el incidente ocurrió anoche y, por motivos técnicos, los vecinos afectados no podrán ser reconectados durante el día.