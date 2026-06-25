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Laura Michelle Díaz, una venezolana afincada en Tenerife, tras el terremoto: "Estamos en shock, con una impotencia enorme"

Los emigrantes venezolanos instalados en Canarias viven las primeras horas tras el terremoto con mucho nerviosismo; algunos ni siquiera han podido contactar con sus familiares

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela

Dos potentes terremotos sacuden Venezuela

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Claudia Morín

Santa Cruz de Tenerife

La joven venezolana Laura Michelle Díaz llegó a El Hierro en 2018 con la esperanza de regresarse tan pronto como la situación en su país mejorara. Sin embargo, lejos de remontar, parece que su tierra debe enfrentar una nueva tragedia. Al conflicto político, ahora, se suma un desastre natural. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han destrozado varias zonas, se han cobrado la vida de al menos 32 personas y, solo en las primeras horas, han dejado más de 700 heridos.

Díaz, a más de 5.600 kilómetros de su tierra, vive pegada a su teléfono para conocer el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Venezuela. "Estamos en shock, lo estamos viviendo con mucha impotencia porque desde aquí no podemos coger una pala y ponernos a quitar escombros; tenemos mucho miedo de cómo será el futuro", asegura.

Una parte de su familia cercana aún vive allí, pero ya ha podido saber que todos están bien. Aunque sus tíos y sus primos residen en la capital, Caracas, todos salieron ilesos porque estaban pasando el día en una finca. Eso sí, por el momento no saben ni siquiera cómo está su casa porque la señal está totalmente cortada. "Nosotros lo sabemos porque otro familiar en Londres logró contactar con ellos poco después del terremoto", señala. Su hermano y su cuñada también viven allí; con él no ha podido hablar todavía, pero ella le ha dicho que están bien.

"Todo está destrozado"

También tiene otro familiar en Petare, una zona con casas en una colina que, según ha podido saber, está completamente destrozada. "Los servicios de emergencias no están llegando porque no dan abasto y son otros ciudadanos los que están haciendo lo imposible por ayudar a los peor parados", explica. Asimismo, detalla que está conectada a canales de Telegram y a perfiles en otras redes sociales que están compartiendo toda la información sobre las víctimas y sobre los que todavía permanecen desaparecidos, "que son muchos".

La joven venezolana Laura Michelle

La joven venezolana Laura Michelle / E.D.

Una prima suya, también afincada en Canarias, volvió de pasar unas semanas en Venezuela hace solo dos días. "No sé qué hubiera pasado si se llega a retrasar, el aeropuerto de allí es parecido al de Tenerife Norte, no es lo propio de una capital y, por lo que he escuchado, está destrozado", añadió.

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La joven, al pensar en cómo será la recuperación, no es nada optimista. "A principios de siglo también hubo una tragedia, un derrumbe enorme, y a día de hoy quedan edificios desplomados; todo esto no se olvidará en un año, no hay fondos para una recuperación", advierte.

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