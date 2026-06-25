Noruega busca en Castellón expertos en peluquería con sueldos de 4.000 €

Se buscan barberos para los países nórdicos -citan en concreto a Noruega- con sueldos de hasta 3.000 y 4.000 euros al mes. Hace solo unos días de la publicación de esta oferta de empleo en el cual una compañía especializad en reclutamiento busca candidaturas de expertos en peluquería en Castellón. «Si eres un barbero con experiencia que busca una oportunidad en el extranjero con un buen salario y apoyo real, tenemos las plazas adecuadas para ti. Nuestras barberías asociadas en los países nórdicos buscan apasionados y profesionales listos para dar el siguiente paso, y con un año mínimo de experiencia como barbero».

Vuelo y requisito de inglés

Entre las condiciones señalan que el salón «paga el vuelo, ofrece cursos de formación, viajes en equipo, acceso al gimnasio y actividades after-work, así como ayuda para encontrarles o proporcionar directamente alojamientos». Eso sí, los castellonenses que se animen deben tener «un nivel intermedio-alto de inglés, contar con pasaporte europeo, buen manejo de redes sociales y carné de conducir preferible pero no obligatorio», añaden.

Los conocimientos técnicos del gremio de peluqueros se valoran incluso a escala internacional

Los generosos honorarios de las ofertas internacionales contrastan con el marco salarial de aquí. Pero no es oro todo lo que reluce. El presidente del Gremio de Peluqueros de Castellón, Juan Hernández, recuerda cuando a él mismo hace años recibió una propuesta muy generosa para trabajar en Arabia Saudí: «El sueldo era muy alto, pero era para atender a un solo cliente. Si esa persona te falla, se va todo al traste. En este oficio se prioriza la cantidad y estabilidad de clientes para asegurar un futuro real», reflexiona. Para este verano se suman ofertas de puntos con creciente demanda por el turismo también a escala nacional: desde Ibiza a Mallorca o Benidorm. Eso sí, está el hándicap, primero, de encontrar alojamiento; y segundo, de descontar ese gasto del alquiler, si bien peluqueras que conocen este empleo de temporada reconocen que se consigue un extra "por el buen pago de las comisiones".

Fuga y salario por convenio

Clientas en una peluquería. / AXEL ALVAREZ

Para Hernández, el principal motivo de la fuga de profesionales -algunos, en paro- o del desinterés de los jóvenes por quedarse en el mercado local puede radicar en la escala salarial regulada por el convenio actual. El sector se organiza en cuatro grupos salariales según el dominio de técnicas y la experiencia del profesional. El más bajo ronda los 1.250 euros (en 14 pagas), apenas 40 euros por encima del SMI; y el más alto, 1.375 en 14 pagas.

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Por convenio el mínimo legal es una nómina de 1.250 € pero si te interesa el empleado se paga más

«Esos baremos son mínimos legales. Si un empleado funciona y te saca adelante la faena, tienes que pagarle más porque, si no, lógicamente se busca la vida», comenta. Con todo, lamenta que la presión fiscal para el dueño es elevado. «Para poder asumir estos sueldos, una peluquería necesita facturar mínimo 4.800 y 5.000 euros al mes por empleado y es complicado», concluye Hernández.