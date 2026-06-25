No te lo puedes perder: el eclipse del 12 de agosto será el primero de tres

Un eclipse solar siempre será un evento destacable para los aficionados o para el público general, pero el eclipse de 2026 y lo que conlleva es muy diferente a cualquier otro eclipse que España haya contemplado hasta ahora.

La última vez que hubo un eclipse de sol total en España fue el 2 de octubre de 1959, aunque este solo fue visible en las Islas Canarias. El último eclipse de este calibre del que la Península Ibérica fue testigo fue hace más de un siglo, el 17 de abril de 1912. Este fue más que breve, durando a penas un segundo y con una franja de totalidad (la intensidad de la oscuridad que alcanzó el eclipse gracias a la Luna tapando el Sol) muy estrecha.

Aunque menos de 10 años antes, en 1905, se había dado un anterior eclipse solar con una franja de totalidad amplia, la gente que en 1912 había esperado por el eclipse de ese año verían sus esperanzas de ver otro totalmente sepultadas por la realidad del tiempo. Puesto que no ha sido hasta el actual 2026 que se ha dado otro eclipse de sol total. Pero la gente de este siglo no tendrá que esperar tanto por otro eclipse, ya que este año supone el fin de la sequía astronómica gracias al Trío de Eclipses.

Trío de Eclipses en España, tres años consecutivos de eclipses solares

De la mano del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, bautizado como "el eclipse del atardecer", comenzará este peculiar fenómeno astronómico que no nos dejará indiferente por tres años consecutivos. El primero de este trío cruzará el norte peninsular hasta las Islas Baleares, abarcando en su trayectoria a la Comunitat Valenciana, y permitiendo a España ser el único país en el que pueda verse de forma completa.

La Comunitat Valenciana se prepara para el Eclipse Solar Total del 12 de agosto / LEVANTE-EMV

Un año después, el 2 de agosto de 2027, se dará el siguiente eclipse total que es acuñado por la comunidad científica como "El Eclipse del Siglo". La franja de totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar y pasará especialmente por la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, zonas que disfrutarán de una oscuridad total de hasta 4 minutos. Y es que este eclipse recibe su significativo nombre al constituir hasta 6 minutos de duración, siendo el eclipse más largo registrado en España hasta la fecha y el que genera gran expectación. En València se observará como un eclipse parcial de gran profundidad.

El eclipse que cierra el círculo será de tipo anular. Es decir, no será un eclipse de sol total sino que en vez de oscuridad total lo que se podrá ver será la luna más pequeña que el sol, dejando como estampa un brillante anillo alrededor de una silueta oscura y por el cual este eclipse recibe el nombre de "El gran anillo de fuego". Al contrario que sus predecesores, este último eclipse se dará en invierno, concretamente el 26 de enero de 2028. La franja de anularidad cruzará la península cubriendo a la Comunitat Valenciana por completo pero permitiendo ver ese "anillo de fuego".

Eclipse total de sol frente a un eclipse anular / STARWALK

Junto al Portal de Eclipses del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y demás entidades, el Gobierno se prepara con previsión para el evento y crea un portal oficial para el Trío de Eclipses para ofrecer la información más detallada sobre los eclipses que en menos de dos años convertirán a España en el epicentro mundial para la observación de estos increíbles eventos.