Las mejores playas de Valencia para este verano según National Geographic

Las playas de Valencia son una maravilla. Son uno de los grandes atractivos de nuestro territorio, con el mar Mediterráneo como mayor punto de referencia. Sus arenales extensos, dunas protegidas, aguas tranquilas, servicios de calidad y enclaves naturales de alto valor ecológico marcan la diferencia. Desde los paisajes vírgenes de la Devesa del Saler hasta las playas familiares de Canet de Berenguer, Oliva o la costa de Valencia ciudad, el litoral valenciano ofrece una diversidad que lo sitúa entre los destinos más completos para el turismo de sol y playa según la revista National Geographic.

Su valor no reside únicamente en la belleza del paisaje. Muchos de estos arenales conservan sistemas dunares con vegetación autóctona, son espacios protegidos o cuentan con distintivos como la Bandera Azul y la “Q” de Calidad Turística. A ello se suman servicios accesibles, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida y, en algunos casos, espacios habilitados para mascotas.

Con naturaleza, comodidad y carácter mediterráneo, las mejores playas de Valencia se presentan como una opción ideal para quienes buscan desconexión, baño seguro y experiencias junto al mar sin renunciar a la calidad del turismo.

Una playa de Oliva en imagen de archivo / Levante-EMV

Playa de la Devesa del Saler

A tan solo 15 minutos de la ciudad de València se encuentra la playa de la Devesa del Saler, también conocida como playa de la Malladeta. Este enclave forma parte de la franja de arena que separa el parque natural de l'Albufera del mar Mediterráneo y destaca por su alto valor natural, al estar integrado en el paisaje protegido. Con bosques de pinos que asoman al mar, se trata de una enorme y preciosa playa virgen cuyo principal atractivo reside precisamente en ese entorno protegido como son esos casi cinco kilómetros de arena fina, dunas y paisaje mediterráneo en estado natural. Además, en esta playa está permitido el nudismo, lo que la convierte en un espacio ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y una experiencia más libre junto al mar. A ello se suma que la ciudad de València será una desde las que se podrá observar el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, con las playas de la Malva-rosa y del Cabanyal como puntos oficiales para verlo.

Mapa de la Playa de la Devesa del Saler.

Playa Racó de Mar en Canet d'en Berenguer

La playa Racó de Mar en Canet d'en Berenguer conserva un valioso sistema dunar cubierto de vegetación autóctona, un elemento que refuerza su carácter natural y la distingue dentro del litoral valenciano. Su arena, fina y dorada, se combina con aguas cristalinas, tranquilas y poco profundas, especialmente adecuadas para el baño familiar.

La playa cuenta habitualmente con la prestigiosa Bandera Azul y ha sido distinguida con la “Q” de Calidad Turística, dos sellos que certifican tanto el estado de sus aguas como la calidad de sus servicios e instalaciones. La accesibilidad es otro de sus puntos fuertes. Dispone de un punto de asistencia al baño para personas con movilidad reducida, equipado con silla anfibia, pasarelas y módulos de madera, aseos y duchas adaptadas. Además, quienes viajen con perro encontrarán en el extremo sur de la playa, junto al puerto deportivo, una zona específica habilitada como playa canina o pet-friendly, pensada para disfrutar de la jornada junto a la mascota.

Mapa de la Playa Racó de Mar de Canet.

Playa de Terranova en Oliva

Al norte de Oliva, en la provincia de Valencia, la playa de Terranova se abre paso entre dos barrancos como uno de los enclaves más singulares del litoral del municipio. Con apenas 200 metros de longitud, este pequeño arenal conserva el carácter recogido de una cala mediterránea, alejada de las grandes extensiones urbanizadas.

Su arena fina, sus aguas cristalinas y el sistema dunar que la rodea conforman un paisaje de notable valor ecológico. Terranova destaca precisamente por esa combinación de fragilidad natural y belleza discreta, que la convierte en una parada especialmente atractiva para quienes buscan un entorno tranquilo junto al Mediterráneo.

Mapa de la Playa de Terranova.

Otras playas

Además de los arenales valencianos, la Comunitat Valenciana cuenta con otros enclaves costeros de gran atractivo repartidos entre Alicante y Castellón. En la provincia de Alicante destacan la Cala la Granadella, en Jávea, famosa por sus aguas transparentes y su entorno rocoso; la playa del Albir, en l’Alfàs del Pi, abierta al Mediterráneo y muy vinculada al paseo litoral; Muchavista, en El Campello, un extenso arenal ideal para el turismo familiar; Tamarit, en Santa Pola, reconocida por su paisaje junto a las salinas; y la isla de Tabarca, uno de los destinos marinos más singulares de la costa alicantina.

Noticias relacionadas

En Castellón, la playa Norte de Peñíscola sobresale por su imagen icónica junto al casco histórico y el castillo del Papa Luna, mientras que la playa del Carregador, en Alcossebre, también combina arena, servicios y ambiente mediterráneo. Todas ellas completan un mapa litoral diverso, en el que conviven calas de aguas cristalinas, playas urbanas, espacios naturales y destinos con una fuerte identidad turística.