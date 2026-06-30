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Investigación de los Mossos

Jonathan Andic estaba "bloqueado" y en "shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que se lo encontraron en Montserrat

Uno de los excursionistas habló con los servicios de emergencias para darles las coordenadas del lugar de la caída

Así fue la llamada de Jonathan Andic a Emergencias: "Mi padre se ha caído por un barranco, ¡envíen a alguien!"

Así fue la llamada de Jonathan Andic a Emergencias: "Mi padre se ha caído por un barranco, ¡envíen a alguien!"

Lucía Feijoo Viera

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J. G. Albalat

Martorell

Jonathan Andic estaba "afectado, en shock y bloqueado" tras la caída y muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio Mango, en la montaña de Montserrat, el 14 de diciembre de 2024. Así lo ha declarado uno de los excursionistas que se lo encontraron y ayudaron tras la caída. Andic hijo se encontraba ya hablando con el 112 cuando un de los excursionistas se toparon con él en el sendero de Collbató. Lo acompañó al parking, al que tardaron en llegar unos 10 minutos, a la espera de que llegaran los Bombers. Cuando llegaron, el excursionista abandonó el lugar.

Los dos excursionistas que atendieron a Jonathan Andic han declarado este martes en los juzgados de Martorell, en el marco de una investigación abierta contra él que busca averiguar si el padre falleció a causa de una caída fortuita o si fue el hijo quien lo empujó. Uno de estos excursionistas habló con los servicios de emergencias para darles las coordenadas del lugar de la caída.

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Según el excursionista, Jonathan le explicó que "iba delante" del padre y que escuchó, a sus espaldas, unas "piedras" que caían. Según este excursionista la ruta no es peligrosa, pero la zona en que cayó Isak Andic es el único punto "donde si te resbalas, caes al vacío". "Entiendo que es un camino en el que, si pierdes la línea, caes y no tienes a donde agarrarte, pese a que no es un camino peligroso", ha manifestado uno de los excursionistas. Los excursionistas, que no declararon en sede policial, recibieron la semana pasaba la notificación del juzgado.

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Fuente: El Periódico

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