Madrid reduce un 14% la espera en consultas y un 11% en operaciones en lo que va de año

En lo que va de año la evolución es positiva en los principales indicadores de la lista de espera de la Comunidad de Madrid (CAM). Los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) muestran una evolución favorable de los tiempos de espera, tanto en consultas externas como en intervenciones quirúrgicas.

En lo que respecta a consultas externas, entre enero y mayo, la demora media pasó de 69,45 a 59,91 días, lo que supone una reducción de 9,54 días y un descenso cercano al 14%. A ello se sumó la reducción de la demora media prospectiva, es decir, el tiempo que previsiblemente tendría que esperar un paciente que se incorporara a la lista en ese momento, que pasó de 55,25 a 48,24 días.

Esta mejora de los tiempos de espera ha venido acompañada de una intensa actividad asistencial. Entre enero y mayo, el número de pacientes atendidos en consulta aumentó un 9,1%, hasta alcanzar los 368.915, mientras que las salidas de la lista de espera crecieron un 8,9%. Asimismo, la espera media de los pacientes que finalmente fueron atendidos en una primera consulta descendió ligeramente, de 38,79 a 38,40 días.

En cuanto a los datos para operaciones, la demora media estructural descendió desde los 52,45 días de enero hasta los 46,71 en mayo, lo que supone una reducción de 5,74 días, equivalente a una mejora cercana al 11%. También se observó una mejora destacada en los casos de mayor demora. El número de pacientes que llevaban más de 180 días esperando una operación se redujo de 1.015 a 870, es decir, 145 pacientes menos, lo que representa un descenso del 14,3%. Los pacientes que aguardaron menos de 30 días pasaron de representar el 36,9% del total en enero al 43,7% en mayo, mientras que los tramos de espera más prolongada redujeron su peso relativo.

La actividad quirúrgica desarrollada por los hospitales madrileños también aumentó durante estos meses. El número de pacientes que salieron de la lista de espera pasó de 37.330 en enero a 39.430 en mayo, lo que supone 2.100 salidas más. Además, la espera media de los pacientes que fueron intervenidos o abandonaron la lista se redujo de 69,58 a 58,06 días, una mejora de más de 11 días.

Hospitales

Respecto a los hospitales, en lo que respecta a consultas, según los últimos datos del Sermas, el Hospital Universitario Infanta Elena, con una demora media de 20,44 días; el Hospital Universitario General de Villalba, con 21,53 días; el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, con 27,61 días; la Fundación Jiménez Díaz, con 28,81 días; y el Hospital Universitario de Torrejón, con 30,05 días, son los centros con los tiempos más reducidos de toda la red hospitalaria madrileña.

Especialmente significativo resulta el hecho de que los cinco hospitales con menores tiempos de espera para consultas están integrados en el modelo de colaboración público-privada de la CAM. Junto a estos centros, también registran tiempos de espera reducidos otros hospitales de alta complejidad como el Gregorio Marañón (40,04 días) o La Princesa (47,76 días), con demoras muy inferiores a la media regional, situada en 59,91 días y muy alejados de la media nacional, que según los datos que publica el Ministerio de Sanidad del Sistema de Listas de Espera (SISLE), es de 102 días. De hecho, ninguno de los hospitales de la red madrileña -incluidos tanto los de alta como de media y baja complejidad-, supera la media nacional.

En cuanto a la actividad quirúrgica, los datos también reflejan el papel determinante de los hospitales madrileños en la mejora de los indicadores de acceso a una intervención. Entre los centros con menores tiempos de espera para cirugía en mayo encabeza la clasificación el Hospital Universitario General de Villalba, con una demora media de apenas 9,64 días; seguido por el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (12,82 días), la Fundación Jiménez Díaz (17,48 días) y el Hospital Universitario Infanta Elena (21,23 días). De este modo, los cuatro primeros puestos corresponden nuevamente a hospitales integrados en el modelo de colaboración público-privada de la Comunidad de Madrid.

Junto a estos centros, también destacan por sus reducidas demoras hospitales como El Escorial (26,22 días), Santa Cristina (27,99 días), el Hospital Central de la Cruz Roja (31,58 días) y el Hospital Universitario de Fuenlabrada (33,11 días). Todos los hospitales de alta complejidad, -salvo la Jiménez Díaz- superan ya los 50 días de espera, el Hospital Clínico San Carlos (50,59 días), La Paz (52,79 días); el Gregorio Marañón (53,30 días), La Princesa (59,39 días), el Puerta de Hierro Majadahonda (64,15 días), el Ramon y Cajal 65,71 días y el Hospital Universitario 12 de Octubre (67,77 días).

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El desempeño de sus hospitales sitúa a Madrid como la comunidad autónoma con la menor demora media quirúrgica del país, con 50 días de espera, según del SISLE. Además, es la que registra una de las tasas más bajas de pacientes pendientes de intervención, con 11,23 por cada 1.000 habitantes, pese a ser la región que soporta la mayor presión asistencial de España.