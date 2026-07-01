Los médicos autónomos preparan "una oleada de demandas" contra los honorarios que les imponen las aseguradoras

La Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (UNIPROMEL), que representa a los facultativos que ejercen como empresarios y/o autónomos en centros hospitalarios privados o en sus propias clínicas, comenzará el próximo otoño una "oleada de demandas judiciales" contra los baremos (honorarios de cada actividad médica) que cobran de las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios. Los facultativos llevan años quejándose de lo exiguo de esos honorarios, según ha explicado en varias ocasiones el presidente de UNIPROMEL, el doctor Ignacio Guerrero.

El núcleo de la estrategia, explica UNIPROMEL, consiste en reclamar la nulidad de las cláusulas de baremo cuando se imponen "sin negociación previa". La decisión se adoptó en la asamblea general de la asociación, celebrada el sábado 27 de junio. La asociación sostiene que estas tarifas "funcionan como contratos de adhesión y que el médico debería poder fijar sus honorarios mediante criterios objetivos, dejando que la aseguradora cubra la parte pactada y que el paciente asuma la diferencia por la vía del reembolso o el copago".

El recorrido judicial previsto arrancará con una petición formal de negociación; continuará con una mediación obligatoria y terminará, si no hay acuerdo, con una demanda de conciliación previa al juicio, señala la asociación.

Al Tribunal Supremo

UNIPROMEL aspira a que un número inicial de médicos lleve estos casos a los tribunales para sentar precedente y elevarlos, llegado el caso, hasta el Tribunal Supremo. La asociación "trabaja también sobre la jurisprudencia relativa a la resolución unilateral de contratos, la conocida como "resolución abrupta", que en situaciones de dependencia económica puede dar derecho a indemnización". Según los servicios jurídicos de la organización, un informe pericial reciente ha cuantificado en torno a 113.000 euros la compensación correspondiente a un caso de dos años de relación profesional.

Además, UNIPROMEL ha constituido SEPLAMED, un sindicato dirigido a los entre 14.000 y 15.000 médicos con contrato laboral en grupos hospitalarios privados. La asociación se ha integrado además en la patronal de pequeñas y medianas empresas CONPYMES, donde ostenta una vicepresidencia, e impulsa Pymes Salud como organización empresarial del sector.

Acuerdo con los grupos

La organización ha incorporado como asesor a Carlos Rus, expresidente durante seis años de la patronal hospitalaria, que dirigirá el plan estratégico 2026-2028. El objetivo declarado es alcanzar un acuerdo con los grupos hospitalarios que regule la figura del médico autónomo y la del médico laboral, y que revise el porcentaje que los centros retienen sobre los honorarios profesionales.

La asociación enmarca su acción "en un escenario de tensión creciente en el conjunto del sistema sanitario". Alude a la negociación del Estatuto Marco y a la convocatoria de huelga de los facultativos en la sanidad pública y prevé que "el sector privado viva su propio conflicto en torno a las condiciones contractuales de los facultativos".

La Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre, que agrupa a 5.000 profesionales de toda España, se constituyó en 2019, con carácter nacional. Da voz a los médicos que ejercen en la sanidad privada, tanto en la modalidad mercantil como laboral, y centra su actividad en la defensa jurídica o la negociación de condiciones profesionales.