Bullón de Mendoza: “El reto del CEU es ser fiel a su esencia y adaptarse a los cambios”

Pregunta: el CEU ha experimentado un gran crecimiento en alumnos pese a la incertidumbre económica y la baja natalidad. ¿A qué atribuye este aumento?

A lo largo de sus cerca de cien años de existencia el CEU, con más de 250.000 antiguos alumnos, se ha sabido labrar una sólida reputación. A esto se suma una oferta académica en constante renovación, con la creación de nuevos estudios y centros universitarios, una creciente proyección internacional y una apuesta por una formación integral que combina excelencia académica y desarrollo personal. También ha influido la cercanía con el mundo profesional y la atención personalizada al alumno. Además, la veteranía no está reñida con la innovación Como ocurrió con la COVID-19: en menos de una semana nuestros centros empezaron a impartir enseñanza online.

Pregunta: también habéis ampliado la oferta académica, especialmente en Ciencias de la Salud y de la Vida. ¿Por qué considera estos estudios estratégicos?

Porque el envejecimiento de la población y la posibilidad de epidemias como la recientemente padecida, han dejado en evidencia que hacía falta mucha más gente que estudiara carreras de este ámbito. Estas carreras, además, siempre han contado con una alta demanda, que se veía lastrada por la falta de oferta. Las Ciencias de la Salud y de la Vida representan un campo especialmente adecuado para desarrollar nuestro modelo educativo, en el que integramos excelencia académica, formación humanística y vocación de servicio.

Pregunta: la puesta en marcha de la Universidad CEU Fernando III en Sevilla marca un hito importante. ¿Qué supone esta nueva universidad para Andalucía?

El CEU había creado hace ya bastantes años, partiendo de la Escuela de Magisterio del Arzobispado de Sevilla, un colegio universitario con vocación de llegar a convertirse en Universidad. Llegó a plasmarse en un proyecto realizado a medias con los jesuitas, que fue el origen de la actual Universidad Loyola, de la que el CEU se desmarcó. Pero una institución como la nuestra, con modelo educativo propio, prefiere tener una universidad que le dé margen de maniobra, antes que ser un centro adscrito de otra universidad, aunque esta sea tan prestigiosa como la Universidad de Sevilla, pues condiciona aspectos básicos como la oferta educativa.

Hay un renacer de lo católico. No solo aumenta el interés de los jóvenes por acercarse a la religión; también los católicos parecen empezar a abandonar la pasividad de los últimos años Alfonso Bullón de Mendoza — Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Pregunta: el CEU se expande con nuevos centros como Núñez de Balboa en Extremadura o el futuro Centro Beato Luis Belda en Mallorca.

La expansión territorial del CEU responde a que queremos acercar su proyecto educativo allí donde existe una necesidad real de oferta formativa. Se trata de cubrir carencias concretas y de ampliar oportunidades para los estudiantes. Los nuevos centros se adaptan a las distintas realidades. En Mallorca, el Centro Universitario Beato Luis Belda está especializado en Ciencias de la Salud, vinculado a la Universidad CEU San Pablo, en un ámbito con alta demanda formativa. En Extremadura, el Centro Universitario Núñez de Balboa nace como un proyecto de enseñanza a distancia, una modalidad en la que el CEU no tenía presencia hasta ahora. Esto amplía su capacidad de llegar a nuevos estudiantes. Este hecho se integra con la misión del CEU: combinar calidad académica, formación integral y vocación de servicio.

Pregunta: sois la institución educativa privada que más becas concede en España. ¿Qué papel juegan?

Son un instrumento clave para garantizar la igualdad de oportunidades. Al no tener ánimo de lucro podemos desarrollar una amplia política de concesión de becas para que nadie se quede sin estudiar con nosotros por motivos económicos. Con este sistema, la institución facilita el acceso a la educación a estudiantes con talento y motivación. Este año nuestras becas han ascendido a más de treinta millones de euros, un notable incremento sobre el curso anterior.

Pregunta: el compromiso social del CEU se refleja en iniciativas como los Congresos de Víctimas del Terrorismo o el trabajo del CEFAS.

Las fundaciones del CEU engloban la mayor parte de las obras educativas de la Asociación Católica de Propagandistas, nacida para potenciar la presencia católica en la vida pública. En este sentido, es lógico que apoyemos numerosas iniciativas sociales y que contemos con un centro de pensamiento destinado a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y a ofrecer soluciones prácticas.

Pregunta: desde la Asociación Católica de Propagandistas se impulsan iniciativas como la Fiesta de la Resurrección, el Desayuno de Oración o los Congresos Católicos y Vida Pública. ¿Qué aportan estos encuentros?

Es evidente que hay un renacer de lo católico, como ha dejado en evidencia la visita de León XIV. No es solo que se aprecie un mayor interés de los jóvenes por acercarse a la religión, sino también que los católicos parecen empezar a salir de la pasividad que muchos mostraban en los últimos tiempos, haciendo profesión pública de su fe y no reservándola al ámbito privado. Los congresos de Católicos y Vida Pública, con cerca de treinta años de existencia, son un foro de intercambio de pareceres dentro del catolicismo, al que han acudido en estos años figuras destacadas del catolicismo como Lech Wałęsa, António Guterres o el presidente de Chile, José Antonio Kast. El Desayuno Católico de Oración, que este año tendrá su tercera edición, es también un lugar de encuentro de los católicos, mientras que la Fiesta de la Resurrección es un evento abierto a todos los que quieran celebrar con nosotros el acontecimiento más importante de la historia, la resurrección de Cristo, sin la cual, como dice San Pablo, nuestra fe carecería de sentido.