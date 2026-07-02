Sanidad
La OMS pone fin al brote de hantavirus del crucero tras más de un mes sin contagios
El brote dejó un total de 13 casos, incluidos tres fallecidos, y quedó cerrado tras completarse sin nuevos positivos el seguimiento de los contactos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.
"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.
Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.
Fuente: El Periódico
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
- Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios