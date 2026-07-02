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Sanidad

La OMS pone fin al brote de hantavirus del crucero tras más de un mes sin contagios

El brote dejó un total de 13 casos, incluidos tres fallecidos, y quedó cerrado tras completarse sin nuevos positivos el seguimiento de los contactos

10/05/2026 Los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de desembarco y traslado de los pasajeros a sus respectivos países. SALUD Álex Rosa

10/05/2026 Los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de desembarco y traslado de los pasajeros a sus respectivos países. SALUD Álex Rosa / Álex Rosa / Europa Press

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EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.

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Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.

Fuente: El Periódico

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