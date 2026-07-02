Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroOla calor Comunitat ValencianaEmpleo EdwardsMercado laboral Valenciarobo SorollaImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Ruptura en la Iglesia católica

¿Quiénes son los lefebvristas o lefebvrianos? ¿Por qué la Fraternidad San Pío X ha provocado un cisma con el Vaticano?

El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos

El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Savio

Irene Savio

Ciudad del Vaticano

El Vaticano ha confirmado este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como lefebvristas o lefebvrianos, seguidores de Marcel Lefebvre. La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes de la ordenación, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay "al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio". Pero quiénes son los lefebvristas o lefebvrianos. Estas son cuatro claves para entenderlo.

¿Qué es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX)?

Es una sociedad ultratradicionalista católica fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, quien rechazó las reformas del Concilio Vaticano II (1962-1965) —especialmente la nueva liturgia, el ecumenismo y la libertad religiosa— por considerarlas una ruptura con la tradición de la Iglesia. Sus fieles siguen celebrando la misa en el rito tridentino (en latín, previo a la reforma litúrgica de 1969) y rechazan buena parte del magisterio posconciliar. Son conocidos también por tener seguidores entre partidos extraparlamentarios europeos de extrema derecha, como el italiano Forza Nuova. 

¿Por qué están en conflicto con Roma desde hace décadas?

El choque estalló en 1988, cuando Lefebvre, desafiando al papa Juan Pablo II, consagró a cuatro obispos sin autorización pontificia para asegurar la continuidad de la Fraternidad. El Vaticano lo consideró un acto cismático y excomulgó a Lefebvre y a los cuatro nuevos obispos. Benedicto XVI levantó esas excomuniones en 2009 como gesto de acercamiento, pero la FSSPX nunca ha sido reconocida con estatus canónico pleno dentro de la Iglesia. Y el año pasado el grupo decidió volver a sus antiguas pretensiones, lo que escaló nuevamente el conflicto con el Vaticano. 

¿Cuántos son y dónde tienen presencia?

La Fraternidad cuenta hoy con varios cientos de sacerdotes y decenas de miles de fieles repartidos en más de 70 países, con seminarios propios —el histórico de Écône, en Suiza, es su sede internacional— y una base especialmente fuerte en Francia, aunque también en España, Argentina y Estados Unidos. Pese a su tamaño muy reducido comparado con la Iglesia global, representa la corriente tradicionalista más numerosa y organizada dentro del catolicismo disidente.

Noticias relacionadas y más

¿Cuán duro es el castigo que les ha aplicado León XIV?

Muy duro, incluso más que el de Juan Pablo II en 1988. De hecho, el documento vaticano establece no solo la excomunión directa de los líderes que han consagrado a los nuevos obispos, sino también advierte de que todos los sacerdotes y laicos del movimiento también sufrirán la misma suerte si les siguen; eso es, la medida más contundente en casi 40 años contra el grupo rebelde. Como han señalado observadores, el documento además lleva el protocolo número 99/2009, es decir, archiva en el expediente de perdón abierto en 2009 por el difunto Benedicto XVI.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  2. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  3. Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
  4. Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
  5. Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
  6. El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
  7. Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
  8. Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios

Premian a un estudiante valenciano de Berklee Boston por una canción de concienciación sobre l'Albufera

Premian a un estudiante valenciano de Berklee Boston por una canción de concienciación sobre l'Albufera

Incendio en unos bajos okupados en la calle Picayo

Incendio en unos bajos okupados en la calle Picayo

El Ayuntamiento impulsa el plan Valencia + Segura para la formación del sector turístico ante situaciones de emergencia

El Ayuntamiento impulsa el plan Valencia + Segura para la formación del sector turístico ante situaciones de emergencia

El cambio de hábitos y los precios redujeron un 4,4% el consumo de cerveza el año pasado en España

El cambio de hábitos y los precios redujeron un 4,4% el consumo de cerveza el año pasado en España

Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos

Un incendio en el Port de Sagunt moviliza a bomberos y medios aéreos

Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap

Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap

Gamarra acusa a Sánchez de "estar al frente de una organización criminal" tras las nuevas imputaciones en el caso Leire

Incendio en el barrio de Benicalap

Tracking Pixel Contents