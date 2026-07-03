Los marimos, nuevas mascotas verdes que llegan desde Japón

Si los bonsáis nunca fueron lo tuyo, los marimos buscan que le des una segunda oportunidad a las plantas japonesas. Aunque esta es muy peculiar, tanto que se la considera una mascota.

El cuidado por una pequeña cosa redonda de origen japonés está haciendo sentir a mucha gente en redes sociales lo que solo su tamagochi consiguió una vez, sentir que están cuidando de una mascota "zen" y bonita. Aunque los marimos necesitan muchos menos cuidados que la mascota virtual del tamagochi y dan más alegrías.

¿Los marimos son plantas, mascotas o amuletos?

De la combinación en japonés de "mari" que significa "bola" y "mo" que significa "alga", nacen los marimos. Se tratan de bolas de alga originarias de los fríos lagos de Japón y a las que no se las trata como simples plantas (y es que en realidad no son plantas, sino musgo), y además es el apodo original "Marimo" que recibe el famoso personaje Roronoa Zoro de One Piece cuando lo llaman "Cabeza de musgo".

Estas peculiares bolas verdes son originarios del lago Akan y guardan relación con una leyenda japonesa. Cuenta dicha leyenda que a orillas de ese río, la hija de un jefe de una tribu se enamoró de un plebeyo y que, ante la negativa de sus familias a su amor, la pareja decidió huir. Al llegar al río donde se enamoraron sin saber qué hacer, se relata que sus corazones se dejaron caer al río para transformarse en marimos para que su amor perdurase para siempre en el fondo del lago. Y es que los marimos pueden vivir más de 100 años. Se trata así de una especie protegida por su valor ecológico y cultural, catalogado como Tesoro Natural de Japón e incluso teniendo su propio festival en el lago Akan donde cada año los locales se reúnen para limpiar estas algas tan especiales para ellos.

Aunque no lo parezcan y puedan cierto repelús a la vista, los marimos son suaves al tacto y no huelen mal. Su forma se produce por el balanceo en el agua en el que nacen, pero pueden vivir fácilmente en los tarros de cristal en la que la gente los suele criar dentro de casa siguiendo la última tendencia. Como una mascota silenciosa pero viva, en Japón se los trata como compañeros ya que simbolizan el amor eterno, la buena suerte y prosperidad.

Los cuidados básicos de tu pequeña mascota verde

No ocupan casi espacio por su pequeño tamaño, así que si puedes tener controlado un tarro de cristal que le servirá a tu planta de "maceta", puedes adoptar un marimo.

Pecera de marimos / SlowBotanics

Necesitan luz indirecta: Los marimos necesitan luz, pero no puede ser luz directa porque el calor excesivo quemaría sus fibras y haría crecer en su lugar algas nocivas que incluso pueden llegar a matar al marimo si es que este se vuelve de color marrón.

Los marimos necesitan luz, pero no puede ser luz directa porque el calor excesivo quemaría sus fibras y haría crecer en su lugar algas nocivas que incluso pueden llegar a matar al marimo si es que este se vuelve de color marrón. El agua como piscina : No ahogarás a tu planta, necesita toda esa agua. Los marimos tienen que mantenerse sumergidos en agua, por lo que la gente acostumbra a guardarlos en un tarro de cristal. El agua debe ser purificada, filtrada o en última instancia del grifo, pero que haya reposado 24 H para evaporar el cloro que pueda afectar a la planta.

: No ahogarás a tu planta, necesita toda esa agua. Los marimos tienen que mantenerse sumergidos en agua, por lo que la gente acostumbra a guardarlos en un tarro de cristal. El agua debe ser purificada, filtrada o en última instancia del grifo, pero que haya reposado 24 H para evaporar el cloro que pueda afectar a la planta. Higiene del agua: El agua hay que cambiarla cada 1 o 2 semanas. Cuando se cambie, lo ideal es darle un pequeño baño al marimo para devolverle su forma redondeada que ha podido deshacerse en el agua sin movimiento.

El agua hay que cambiarla cada 1 o 2 semanas. Cuando se cambie, lo ideal es darle un pequeño baño al marimo para devolverle su forma redondeada que ha podido deshacerse en el agua sin movimiento. Agua fresquita: El marimo proviene de agua fría, así que aunque no necesita estar todo el tiempo en temperaturas bajas se recomienda de vez en cuando añadirle un cubito de hielo a su pecera personal para que crean estar en su hábitat natural de Japón.

¿Los marimos pueden convivir con peces?

La gente acostumbra a tenerlos en pequeños tarros de cristal y hasta decorándolos con simpáticos ojos de colores, pero mientras tengan agua acorde a ellos los marimos pueden vivir hasta en una pecera de verdad. Se recomienda incluso que sea así, puesto que gracias a la leve fuerza de la bomba de aire que se suele poner para los peces los marimos pueden tener ese movimiento que les hace falta para conservar su forma redondeada natural.

Teniendo en cuenta que los reyes de la pecera son los peces, de hecho los marimos son excelentes compañeros de cuarto de los peces. Ayudarán a mejorar la calidad del agua absorbiendo nitratos y toxinas y también generando oxígeno al poder flotar en un mayor espacio para los peces con los que convivan. Así mismo, los peces no compatibles para ellos serían peces pequeños herbívoros o carnívoros que puedan mordisquearlo, siendo perfectos para los marimo los peces betta, peces guppy o gambas.

Además, si con uno no te basta, con un marimo puedes tener más. Aunque se reproducen naturalmente fragmentándose en partes, lo hacen de forma muy lenta (creciendo unos 5 mm por año). Así que para tener más marimos por el precio de uno basta con partirlo en trozos de forma suave teniendo las manos limpias o con tijeras esterilizadas y después masajear las partes que se han hecho para darles la forma redonda y compacta del marimo.