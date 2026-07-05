Los bomberos temen un "día complicado" en el incendio de Girona, ya estabilizado

Los bomberos de la Generalitat esperan "un día complicado" en los trabajos contra el fuego forestal iniciado el viernes en La Bisbal d'Empordà, estabilizado desde la noche de este sábado pero con un perímetro "muy irregular" que puede provocar nuevos focos debido a las altas temperaturas y a la fuerza del viento de la marinada.

El jefe de intervención de los Bombers, Joan Rovira, ha declarado este domingo a los medios de comunicación que las más de 500 personas que esta noche han trabajado en el incendio lo han hecho con mejores condiciones climáticas que ayer, por lo que están "satisfechos" pero atentos "ante un día complicado por delante".

Rovira ha precisado que el fuego ha quemado completamente ocho casas, así como otras ocho parcialmente, algunas industrias -ubicadas en el flaco izquierdo del incendio- y coches. Este domingo, técnicos del cuerpo especializados en estructuras colapsadas inspeccionarán cada una de esas edificaciones, casas situadas mayoritariamente en las urbanizaciones de Cabanes (Calonge i Sant Antoni) y Vall Repos (Santa Cristina d'Aro), según ha puntualizado.

Los bomberos confían en que, a lo largo de la jornada de este domingo, las personas desalojadas de sus viviendas puedan regresar a ellas y en que se levante el confinamiento en siete municipios de la zona. El fuego no ha provocado hasta el momento ningún herido grave, aunque sí ocho leves, casi todos bomberos.

Estado de una vivienda calcinada en la localidad de Calonge tras el incendio forestal que comenzó en La Bisbal de l'Empordà. / David Borrat / EFE

En el incendio, de unos diez kilómetros de longitud, están trabajando unos quinientos bomberos, unos cien soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), voluntarios de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) y agricultores, que ayudan con su maquinaría agrícola. Durante la mañana, se incorporarán a los trabajos cuatro hidroaviones y siete helicópteros, según han informado a EFE fuentes de los Bombers.

Rovira ha precisado que el inicio este domingo en Cataluña de una ola de calor, con altas temperaturas y viento cálido, ocasiona que el resto del territorio esté también en alerta por riesgo muy alto de incendio. Por ello, durante la jornada se redimensionará el dispositivo diseñado para este fuego de La Bisbal, con bomberos de otros parques, para que, sobre todo los de la zona de Terres de l'Ebre, en Tarragona, no tengan carencias.

Ola de calor y viento de marinada

Rovira ha narrado que el esfuerzo de los efectivos se centra, de nuevo, en el flaco derecho del incendio, que ha quemado unas 2.300 hectáreas y que presenta "un perímetro muy irregular, con muchos focos secundarios", en el que es difícil "delimitar entre lo quemado y lo no quemado".

Ha subrayado que, si bien este flanco está "en fase de estabilización", los bomberos temen que la entrada al mediodía de viento de marinada y las altas temperaturas, propaguen las llamas hacia el centro del parque natural del macizo de Les Gavarres, con potencial para arrasar unas 30.000 hectáreas.

Respecto al flanco izquierdo, en el que ayer tarde se reprodujeron algunos focos, ha detallado que durante la noche se ha seguido trabajando en la zona, pero que con la incorporación de medios aéreos y el relevo durante la mañana del personal destinado a esa, podrán dar "por más consolidado" el fuego, que está también estabilizado en esa zona.

Los bomberos piden no hacer "turismo de incendio"

Rovira ha avanzado que durante el día irán pidiendo que se vayan abriendo las carreteras del perímetro del fuego ahora cerradas pero ha pedido a los ciudadanos que no practiquen "turismo de incendio" para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencias.

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Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà. / Glòria Sánchez / Europa Press

"Pediremos limitaciones de velocidad" en las carreteras que rodean el incendio, para facilitar el tránsito de los efectivos, pero ha argumentado que "hoy no es aún el día de ir a ver las zonas afectadas por el incendio". "Pedimos a la ciudadanía que sea responsable y evite el turismo de incendio", ha remarcado.