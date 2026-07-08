Bellvitge abre una nueva vía de tratamiento para los pacientes con migraña más resistente

Un estudio liderado por el Hospital Universitario de Bellvitge y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) ha identificado una nueva alternativa terapéutica para los pacientes con migraña más difícil de tratar. La investigación demuestra que el tratamiento preventivo con atogepant puede ayudar a reducir de forma significativa la frecuencia de las crisis en personas que no habían respondido a otros tratamientos avanzados.

Los resultados indican que cerca del 30 % de los pacientes incluidos en el estudio consiguió reducir a la mitad los días con migraña después de tres meses de tratamiento. El trabajo, publicado en la revista científica The Journal of Headache and Pain, aporta por primera vez datos obtenidos en práctica clínica real sobre el uso de este fármaco en pacientes con migraña refractaria.

Participación de 17 hospitales españoles

La investigación se centra en un grupo de pacientes especialmente complejo: personas que ya habían probado diferentes tratamientos preventivos sin obtener una respuesta suficiente, incluidos los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CGRP, una de las principales opciones terapéuticas actuales para prevenir la migraña.

Coordinado por la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario de Bellvitge, el estudio ha contado con la participación de 17 hospitales de toda España. Se trata del primer trabajo multicéntrico que analiza la eficacia del atogepant en pacientes que no habían mejorado con los tratamientos preventivos más avanzados disponibles.

Resultados positivos

En el estudio han participado 252 personas con migraña de elevada dificultad terapéutica. Más del 80 % de los participantes padecía migraña crónica, casi la mitad sufría cefalea diaria y todos habían experimentado fracasos previos con distintos tratamientos preventivos.

A pesar de la gravedad de los casos analizados, los resultados han sido positivos. Además del 30 % de pacientes que logró reducir al menos un 50 % los días de migraña, un 44 % experimentó una mejoría clínica relevante. También se ha observado una disminución de la intensidad del dolor y una menor necesidad de utilizar medicación para controlar las crisis.

Estudiar la enfermedad en condiciones reales

A diferencia de los ensayos clínicos tradicionales, este estudio refleja la situación de pacientes atendidos en la práctica habitual, con largos periodos de evolución de la enfermedad y múltiples intentos terapéuticos previos.

El doctor Albert Muñoz-Vendrell, neurólogo del Hospital Universitario de Bellvitge, investigador clínico del grupo de Enfermedades Neurológicas y Neurogenética del IDIBELL e investigador principal del estudio, destaca que uno de los principales interrogantes tras la llegada del atogepant era saber si también podía funcionar en personas que ya no respondían a otros tratamientos preventivos. "Este estudio es el primero que nos permite responder con datos obtenidos en la práctica clínica", señala Muñoz-Vendrell.

Los resultados obtenidos permiten ampliar el conocimiento sobre el uso del fármaco y ofrecen nuevas herramientas para orientar las decisiones médicas en los casos más complejos.

La migraña, una de las principales causas de discapacidad

La relevancia de este avance se entiende por el gran impacto que tiene la migraña en la población. Esta enfermedad es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y afecta aproximadamente al 12 % de la población española.

En Cataluña, cerca de 900.000 personas conviven con migraña, una patología que puede limitar las actividades diarias, afectar al ámbito laboral y reducir notablemente la calidad de vida. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances en su tratamiento, todavía existen pacientes que sufren crisis frecuentes y muy incapacitantes.

Hacia tratamientos más personalizados

El estudio también muestra que, cuanto mayor es el número de tratamientos preventivos que han fracasado anteriormente, menor es la probabilidad de obtener una respuesta al nuevo tratamiento. Este dato puede ayudar a los especialistas a seleccionar mejor las estrategias terapéuticas y avanzar hacia una atención más personalizada.

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La investigación refuerza el papel del Hospital Universitario de Bellvitge como centro de referencia en el estudio de la migraña y forma parte de una línea de trabajo destinada a generar evidencia en pacientes reales para mejorar el abordaje de esta enfermedad.