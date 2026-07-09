Javier Dasí, experto energético valenciano, sobre si es mejor el ventilador o el aire acondicionado: "Primero intentemos pasar el calor con el ventilador"

Las olas de calor en la Comunitat Valenciana no se relajan ni siquiera de noche, alcanzando récords de temperatura en noches tórridas que no son nada comunes ni en meses de verano. Las soluciones a las que más se recurren es al ventilador o al aire acondicionado, pero con el medio a dormir abrasados le sigue el miedo a la factura de la luz. Es por ello que divulgadores como Javier Dasí, originario de Bétera, hacen que con sus consejos no se pase tan mal el encender uno de estos aparatos para aguantar el calor.

El experto repasa en diferentes vídeos de sus redes sociales lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir ventilador o aire acondicionado o incluso en qué orden es más inteligente y barato utilizarlos. Dasí señala que 20 ventiladores gastan igual que un solo aire acondicionado, por lo que recomienda primero intentar soportar el calor lo máximo posible con un ventilador.

Cuando uno note que el calor es demasiado asfixiante únicamente con el ventilador hay que apagarlo y pasar al aire acondicionado, ¿pero cuánto estás gastando por cada uno de estos aparatos? Según Dasí, un ventilador que consuma 50 W durante 8 horas estaría gastando 0,08 € y a final de mes significaría un gasto de 2,40 €. Por su parte, los aires acondicionados se mueven en 1.200 W a 1.500 W al arrancar y alrededor de 500 W a 600 W cada hora en funcionamiento cuando empieza a autorregularse. De forma que tras ocho horas, el aire acondicionado estaría gastando 1 € o 1,50 € al día y que al mes sumaría una factura de entre 30 y 45 €.

No se trata del todo de elegir entre ellos, sino de consumir de forma inteligente las dos opciones. Javier Dasí centra su contenido en concienciar sobre el consumo energético con lenguaje sencillo hacia sus seguidores para que estos reduzcan el coste eléctrico en sus hogares.

Y ahora en verano llega el turno de los consejos sobre cómo evitar que la factura de la luz suba tanto como el calor, así que Dasí trae la guía perfecta para balancear el consumo y conseguir el mejor resultado.

Dejando de lado el ventilador o aire acondicionado, Javier Dasí recomienda aprovechar esas tardes o noches que la temperatura se relaje para abrir las ventanas y dejar que ese aire fresco entre en casa. Y al llegar la mañana, se cierren tanto ventanas como persianas para evitar que el calor entre en la estancia, haciendo uso entonces de ventiladores si es necesario antes que aire acondicionado. Pero al final, ser conscientes del gasto que supone cada aparato según el precio de la compañía que se tenga.