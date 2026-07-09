Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alertas ola de calorHijo Aznar y Ana BotellaViaducto MislataReina del Flow Roig ArenaViolinista TavernesPermisos ola de calorAccidente en Valencia hoy
instagramlinkedin

AVE

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

El fuego se originó en la cuneta del antiguo trazado de la N-IV, provocando una densa humareda que afectó a la visibilidad y obligó a interrumpir el servicio

El AVE vuelve a tener pruebas en el tramo Madrid-Andalucía.

El AVE vuelve a tener pruebas en el tramo Madrid-Andalucía. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Córdoba

La circulación ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por un incendio que se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea.

Adif ha informado en sus redes sociales que la incidencia se ha producido entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital.

Noticias relacionadas y más

El incendio se ha declarado en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV y ha provocado una densa humareda que ha afectado a la visibilidad de la carretera que une la capital cordobesa con la barriada periférica y en cuyas inmediaciones también se encuentra el campus universitario de Rabanales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de Alfarb fallece ahogado cuando se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer
  2. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  3. Jaume I, la calle que no se usa ni para cruzarla
  4. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  5. Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
  6. Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
  7. El festival de Sagunt deja en la estacada a más de 8.000 asistentes tras vender entradas sin licencia ni permiso para ocupar el recinto
  8. Edwards pagará más de 1.700 euros al mes al millar de operarios de su planta de Moncada

Los décimos de la Lotería Navidad 2026 ya están a la venta en toda España

Los décimos de la Lotería Navidad 2026 ya están a la venta en toda España

Sigue la cadena de incendios en la Marina Alta: declarado el cuarto en tres días y ahora es en Dénia y ha llegado a los muros de varias urbanizaciones

Sigue la cadena de incendios en la Marina Alta: declarado el cuarto en tres días y ahora es en Dénia y ha llegado a los muros de varias urbanizaciones

El Gobierno impone a su candidato al frente del Parque Central y prolonga el choque con el PP

El Gobierno impone a su candidato al frente del Parque Central y prolonga el choque con el PP

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba

El incendio de Dénia desde el aire: ha saltado la Vía Verde y ha rodeado casas y llegado al muro perimetral de las urbanizaciones

¿El exceso de videos cortos puede dañar la memoria?

¿El exceso de videos cortos puede dañar la memoria?

Baleària solicita una alternativa para su concesión en Valencia en el Muelle Sur

Baleària solicita una alternativa para su concesión en Valencia en el Muelle Sur

La Policía Nacional busca a un padre que sustrajo a una bebé del Hospital Francesc de Borja de Gandia

La Policía Nacional busca a un padre que sustrajo a una bebé del Hospital Francesc de Borja de Gandia
Tracking Pixel Contents