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Maniobra de riesgo

Los bomberos alertan a los vecinos que deciden huir del fuego: "Confiad en las indicaciones y no os autoevacuéis"

La tragedia de Almería vuelve a poner el foco en el peligro de no confinarse en casa, la opción más segura a pesar de que parezca arriesgado

Juanma Moreno, sobre los fallecidos del incendio de Almería: "Muchos buscaron la salida natural y no pensaron que pudiera convertirse en una ratonera"

Los bomberos tratan de controlar el incendio de Los Gallardos, en Almería

Los bomberos tratan de controlar el incendio de Los Gallardos, en Almería

EFE

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Guillem Costa

Barcelona

La tragedia de Andalucía, que deja al menos 12 personas muertas, ha vuelto a poner el foco sobre los riesgos de intentar huir en un vehículo de las llamas de un incendio forestal fuera de control. En Almería, en una zona de casas diseminadas y cortijos, muchos vecinos optaron por buscar "una salida natural" porque conocían los caminos y no pensaron que estas vías se convertirían en "una ratonera", en palabras del presidente autonómico Juanma Moreno.

Este tipo de conductas, que se repiten a menudo ante los incendios, preocupan gravemente a Protección Civil y a los bomberos. Este viernes, tras la catástrofe en Almería, Tamara García de la Calle, directora general de de Prevención y Extinción de Incendios, ha querido trasladar el pésame por las víctimas y ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones: "Nos inquieta especialmente que la gente trate de escapar por su cuenta e inistimos en la importancia de que la gente confíe en los bomberos".

El incendio de la Bisbal de l'Empordà, visto desde Calonge

El incendio de la Bisbal de l'Empordà, visto desde Calonge / EPC

Jaume Minguell, director general de Bosques, ha enviado un mensaje similar: "El incendio de Almería nos recuerda la necesidad de cumplir las indicaciones". "Por favor, no os autoevacuéis", ha resumido García de la Calle.

Proteger las casas

"Los bomberos siempre tratamos de proteger la vida y cuando se ordena el confinamiento aunque el fuego esté cerca, es porque se ha estudiado muchísimo la situación y se ha determinado que es la opción más segura", ha explicado la directora general de los bomberos. "Nunca dejaremos a nadie solo y si las llamas alcanzan un edificio intervendremos", insiste García de la Calle.

Las evacuaciones, una medida extrema que solo se lleva a cabo cuando hay margen de tiempo y la zona habitada está realmente amenazada, deben hacerse bajo la dirección de Protección Civil y los bomberos, que saben cómo, cuándo y de qué manera se debe abordar la maniobra. La advertencia va en la misma dirección de lo que decía en las últimas horas la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, en conversación con este diario: "En algunos casos, la autoevacuación puede salir bien, pero también puede salir muy mal".

García de la Calle ha puesto el ejemplo de El Farell, la urbanización de Caldes de Montbui amenazada por el incendio de Setnmenat. "Los bomberos tenían claro que no se podían proteger las viviendas que estaban dentro del bosque pero optaron por el confinamiento porque una evacuación por una única carretera podía resultar fatal", ha asegurado. "Si todo el mundo sigue las indicaciones, podemos centrarnos en proteger a la gente", prosigue.

84.000 confinados en Catalunya

En una semana, en Catalunya, se ha llegado a confinar a más de 84.000 personas por incendios forestales. La información se ha transmitido, normalmente, a través del sistema ES-Alert que envía una alerta a los móviles. Pero las autoridades sostienen que no todo el mundo cumple y consideran que se está poniendo en riesgo la seguridad de los operativos.

La persona, cuando recibe el mensaje, ha de refugiarse dentro de un edificio y solo avisar a los bomberos en caso de que el fuego realmente llegue a su casa. "Si la gente se va y se encuentra en el exterior o en un vehículo, no podemos garantizar que tendrá una protección efectiva", ha advertido García de la Calle. Además del fuego, también existe el riesgo del humo, que puede ser denso y reducir mucho la visibilidad, especialmente si se circula en coche.

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"Pese a que en todo momento comunicamos la situación del incendio, un ciudadano no conoce la estrategia operativa ni sabe hacia dónde avanzará el fuego, si cambiará el viento o qué zonas pueden ser de riesgo en pocos minutos", avisó la subdirectora de Protección Civil.

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Fuente: El Periódico

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