David Céspedes, divulgador sobre longevidad: "Evita estas 3 bebidas porque están arruinando tu memoria"

Con la llegada del verano lo que más apetece son bebidas frías como la cerveza o refrescos, pero elegir una de estas bebidas ahora puede suponer que la salud de uno empeore en la adultez media (40-65 años) o posterior. Expertos como el divulgador sobre longevidad y hábitos saludables, David Céspedes comparte en sus vídeos las bebidas que debes evitar y a su vez cuáles escoger si quieres garantizarle a tu cuerpo una buena salud tanto física como mental en el futuro.

David Céspedes señala que hay bebidas que a larga pueden estar afectando al cerebro y consigo, a la memoria. Primero, el alcohol. Aunque aún existe debate científico, el alcohol mata neuronas y además daña la microbiota intestinal. El experto argumenta que lo que daña tu intestino, daña tu cerebro; inflama el hígado, afecta a la memoria y altera de forma considerable al sueño. Concretamente la cerveza, destaca entre las bebidas alcohólicas en este aspecto porque contiene gluten que es inflamatorio y además aumenta el ácido úrico, principal causa de la "barriga cervecera".

Por su parte, también son perjudiciales a gran escala los refrescos. Según Céspedes, estos son una "bomba de azúcar" que dispara la glucosa e insulina a niveles considerables y de esta forma también aumenta la inflamación cerebral. Esta condición puede producirse por el deterioro cognitivo y el Alzheimer debido al consumo excesivo de azúcares añadidos que generan dichos picos de glucosa e insulina en sangre.

Y por último, Céspedes señala los frappucinos y cafés industriales como dañinos a la longevidad al contener estos en su mayoría grandes dosis de cafeína y azúcar, que acaban alterando el sistema nervioso además de la presión arterial, produciendo hipertensión, y respecto a la función cerebral, la deteriora.

Frappucinos de diferentes sabores / PEXELS

Para no quedarse únicamente en la parte negativa, David Céspedes también recomienda bebidas beneficiosas para el cerebro y al final, para una mejor condición de vida en años venideros.

La primera bebida que presenta como beneiciosa es el zumo de remolacha, porque mejora la circulación y fortalece el sistema inmunológico además de proteger el hígado. También, el té verde. La evidencia científica de un estudio en Japón demostró que quiénes bebían dos o más tazas de té verde al día tenían un 43% menos de probabilidad de sufrir demencia.

A su vez, la cúrcuma. Aunque más concretamente su principal compuesto activo, la curcumina, que combate el estrés oxidativo que se trata de un desequilibrio celular y además actúa como neuroprotector, entre otros beneficios, limpiando las placas del cerebro que están asociadas al Alzheimer. Céspedes incluye además la forma correcta de preparar este latte para potenciar sus características en sus vídeos explicativos y directos.

Proceso de preparación de un cúrcuma latte / PEXELS

Contra lo que se pueda pensar, Céspedes recomienda el café. Pero no cualquiera, sino el café orgánico, al ser este más saludable porque se cultiva en suelos más ricos y naturales, conservando mayor cantidad de vitaminas y antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. En dosis adecuadas, la cafeína puede mejorar la memoria y previene la acumulación de placas amiloides, una característica patológica central de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por último, sí, el famoso té matcha. Cargado de antioxidantes que protegen las células cerebrales además de favorecer la concentración junto a aportar energía.