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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas"
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.
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Fuente: El Periódico
El tráfico en las vías afectadas por el incendio de Los Gallardos en Almería, todas ellas carreteras locales, se ha normalizado ya después de que los agentes de la Guardia Civil han estado trabajando durante toda la noche. Así lo ha asegurado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro informativo, en el que ha manifestado su solidaridad con todos los afectados y ha lamentado que, a diferencia del tráfico ya normalizado, las víctimas no se van a poder recuperar.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este viernes su solidaridad con Andalucía tras el incendio declarado en Los Gallardos (Almería), cuyo balance provisional es de 12 fallecidos y 19 personas desaparecidas, y ha ofrecido la colaboración de la comunidad autónoma en las tareas de extinción.
La Guardia Civil ha iniciado actuaciones para esclarecer el origen del incendio mortal de Los Gallardos (Almería) y baraja la hipótesis de que estuviera en un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado, que colabora con las diligencias judiciales derivadas de esta emergencia.
Domingo Díaz
Antonio Sanz señala que entre los fallecidos en el incendio de Almería hay al menos un español y "los otros podrían ser belgas o británicos". El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía explica que la mayoría de las víctimas intentaron escapar por ramblas sin salida, quedando atrapados por las llamas. Lea aquí la noticia completa.
El incendio forestal que habría dejado, de momento, doce fallecidos en Los Gallardos (Almería) transformó en pocas horas la sierra en una inmensa lengua de fuego y, como ha explicado a EFE Juanfran, un vecino de Bédar, el fuego se propagó "muy rápido" en una zona con abundantes viviendas dispersas en el monte. Este vecino se encontraba con su pareja en las inmediaciones del Cabezo María, cerca de donde se originaron las llamas, en el entorno de la pedanía de Almocaizar.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha calificado el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) --que ya suma once muertos y ocho heridos, cuatro de ellos graves-- como "una tragedia anunciada". En este sentido, ha apuntado al abandono rural y al problema de la autoprotección.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado este viernes al tendido eléctrico como el origen del incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), que por el momento ha dejado más de una decena de personas fallecidas y varios heridos. Lea aquí la noticia completa.
La Junta de Andalucía ha suspendido toda su agenda pública de este viernes, 10 de julio, "no relacionada con el incendio" forestal que se ha declarado en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz.
Alba Marqués (Murcia)
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el trágico incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos once muertos, y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias. Lea aquí la noticia completa.
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz, tras el incendio registrado en Almería en el que han fallecido once personas. A través de las redes sociales, Pradales ha hecho llegar, "en nombre del pueblo vasco" su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos.
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