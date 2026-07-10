¿Qué hacer si te encuentras con un incendio forestal en carretera?

Si en tu travesía al volante te encuentras de repente con un incendio forestal, lo primero es que no cuenda el pánico para garantizar una rápida y concienzuda actuación.

No hay que intentar cruzar el incendio, si las llamas han alcanzado el otro lado de la carretera de ninguna forma hay que continuar hacia delante. Aunque se crea que el fuego no es mayor, conducir hacia delante atravesando el fuego no es una opción. La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda que en este escenario hay que dar media vuelta y llamar al 112 para informar de la situación. Nunca hay que dar por sentado que las autoridades están enteradas de lo qué sucede, hay que informar.

Cierra las ventanillas para evitar que el humo y aire contaminado entre en el vehículo, además de apagar el aire acondicionado, ya que funciona con el aire exterior. Enciende las luces de emergencia para ser visto por otros conductores para avisar de lo que se encontrarán delante o ser localizado por los servicios de emergencia.

La DGT aconseja que si por desgracia ya estás atrapado por el fuego, no lo dudes y llama al 112 inmediatamente. Por ti mismo no podrás encontrar una salida, debes esperar y proteger cuanto puedas el interior del coche. Cubre tu nariz y boca respirando cerca del suelo con respiraciones cortas.

Si no queda más opción que abandonar el vehículo por la situación extrema, hay que intentar cubrir la mayor parte de piel del cuerpo posible y las vías respiratorias. Si tiene oportunidad, es recomendable taparse la boca con un paño húmedo. Al buscar refugio, las cuevas o pozos no son nada recomendables por la acumulación de gases tóxicos y la falta de oxígeno.

Si has podido dar media vuelta con el coche, vigila cómo avanza el fuego y dirígete al sentido contrario de las llamas. Hay que evitar dirigirse a zonas altas puesto que las llamas tienden a avanzar hacia áreas con más altura. Busca mejor el pueblo más cercano por la vía que recomienden las autoridades, ya que es primordial seguir las indicaciones oficiales y evitar tomar decisiones impulsivas que vayan en contra de dichas indicaciones.

La seguridad es lo primero en situaciones extremas como un incendio forestal, hay que actuar con precaución y cautela según las recomendaciones de las autoridades y servicios de emergencia.