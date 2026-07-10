Los Gallardos: dónde se encuentra este municipio en Almería

El municipio almeriense de Los Gallardos está ahora mismo en el foco de atención por el devastador incendio forestal declarado este jueves 9 de julio y que continúa a un ritmo alarmante, dejando al menos por el momento 11 fallecidos. Se considera la mayor tragedia de estas características en Andalucía y es que la zona donde se desarrolla el incendio hizo que los que se lo encontraron se les hiciese muy difícil poder huir del fuego.

Dónde están los Gallardos, epicentro del incendio en Almería

Los Gallardos es un municipio de la comarca Levante Almeriense, a 75-80 km de la capital de la provincia, Almería. Con un territorio que cuenta con una población de 3.110 habitantes y abarca unos 35,1 km² limita con los municipios de Antas, Vera, Turre y Bédar, vecinos de numerosos pueblos de este último ya están desalojados.

El relieve almeriense, con gran cantidad de barrancos y ramblas de díficil acceso, que es a donde se ha dirigido y ha fluido el fuego con libertad, ha dificultado el control del fuego. Imposibilitado la entrada de los efectivos cortafuegos a la vez que los equipos de salvamento, pero también la huida de las personas a las que el fuego encontró en carretera.

Por su término municipal discurre la autovía A-7 que normalmente facilita conexiones tanto hacia el este como hacia el oeste de Andalucía y conectando el interior con principales destinos turísticos del litoral almeriense, pero que desde ayer se ha convertido en una zona sin salida para las personas que circulaban por ella. La mayoría de las víctimas fueron localizadas dentro de sus vehículos tras intentar huir por un camino diferente al indicado por emergencias, y es que no había más vías de escape de las llamas.

Un terreno y condiciones medioambientales imposibles de combatir

Las ramblas en las que quedaron atrapadas las víctimas fueron, según el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "una verdadera trampa" y de la que 11 personas, se apunta a que eran de nacionalidad extranjera, no pudieron escapar. Pero a este difícil relieve se le suman las condiciones medioambientales que acompañaron el avance del incendio.

La llamada Regla del 30 ha sido la combinación que ha propagado el incendio de los Gallardos con la intensidad que lo hemos visto. La regla hace referencia al conjunto de tres factores de riesgo que serían las altas temperaturas de la zona con los termómetros entre los 37 °C - 42 °C, el terreno prácticamente seco por la humedad en torno a un 15% que propiciaba que la vegetación ardiese de forma instantánea y los fuertes vientos de más de 50 km/h que empujaron las lamas a gran velocidad y dificultaron el trabajo de los bomberos desde el primer minuto.