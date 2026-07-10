Tragedia en Andalucía
Mapa del incendio de Los Gallardos, en Almería: dónde se sitúa el fuego y qué zonas están afectadas
La zona afectada se extiende alrededor de la carretera N-340A y la autovía A-7, dos de las principales vías que atraviesan el término municipal
Ramón Morales
El incendio forestal de Los Gallardos se localiza en el Levante Almeriense, en el sector oriental de la provincia de Almería y a unos 80 kilómetros de la capital. El municipio se encuentra en el interior, pero muy próximo a la costa mediterránea, entre las localidades de Bédar, Antas, Vera y Turre, y cerca de municipios costeros como Garrucha y Mojácar.
Sobre el mapa, la zona afectada se sitúa alrededor de la carretera N-340A y la autovía A-7, dos de las principales vías que atraviesan el término municipal. El fuego habría comenzado cerca del kilómetro 511 de la N-340A y se extendió hacia áreas montañosas próximas a Bédar, donde se encuentran varios de los núcleos evacuados y donde fueron localizadas algunas de las víctimas.
El terreno está marcado por la cercanía de la sierra de Bédar y por una sucesión de barrancos, caminos estrechos y viviendas dispersas, una configuración que dificulta tanto la evacuación como el acceso de los equipos de extinción. El perímetro del incendio se extiende, por tanto, por una zona de transición entre las montañas del interior y el corredor que conduce hacia la costa de Garrucha y Mojácar.
Fuente: El Correo de Andalucía
- El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
- Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
- Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
- Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
- Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
- La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena