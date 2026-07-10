Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: 19 desaparecidos, 1.400 personas desalojadas y 3.150 héctareas quemadas

Once muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal de Los Gallardos Varias víctimas mortales fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

Las víctimas mortales han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras y se prevé que terminen siendo trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Sanz ha señalado que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación, por lo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados". En el dispositivo desplegado han trabajado durante toda la noche alrededor de 150 efectivos.

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