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Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: 19 desaparecidos, 1.400 personas desalojadas y 3.150 héctareas quemadas

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con once personas fallecidas según la información difundida hasta el momento por el 112 de Andalucía, se sitúa entre los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el pueblo

Así se ve el incendio de Los Gallardos desde el pueblo

Sara Fernández

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Mar Navarro

Al menos once personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes". Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.

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