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Fuego en Almería
Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: 19 desaparecidos, 1.400 personas desalojadas y 3.150 héctareas quemadas
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con once personas fallecidas según la información difundida hasta el momento por el 112 de Andalucía, se sitúa entre los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.
Al menos once personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes". Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.
Europa Press
Moreno se desplaza a la zona del incendio de Los Gallardos (Almería)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza en coche a la zona del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que tiene un balance provisional de 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, y ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas".
Así lo ha asegurado Moreno en Cope y Canal Sur Radio, en la que ha señalado que ahora mismo el esfuerzo de los efectivos desplegados en la zona se centra en "intentar limitar que haya que sumar más víctimas e intentar localizar a aquellas personas que ahora mismo no están localizadas".
También ha detallado que se trabaja en la identificación de las 11 víctimas mortales, aparentemente de nacionalidad británica, para trasladarlo al Gobierno de España y que se ponga en contacto con las autoridades de Reino Unido para iniciar en su caso el proceso de repatriación de los cadáveres.
Mar Navarro
Ya son 3.150 hectáreas arrasadas por el fuego
El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, actualiza que las hectáreas quemadas por el incendio en Los Gallardos. La cifra de fallecidos se prevé asciendan a 12 y 19 personas contínuan sin localizarse, ya son al menos 500 personas trabajando en su extinción.
Mar Navarro
La UME se incorpora para colaborar en la contención de las llamas
220 militares y 70 medios de la Unidad Militar de Emergencias ya trabajan junto a los medios locales para contener el avance de las llamas.
Mar Navarro
Juanma Moreno anuncia que hay 19 personas desaparecidas
Según informa El Correo de Andalucía, medio que pertenece a Prensa Ibérica, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que en el incendio de Almería hay 19 personas desaparecidas, además de las 11 fallecidas. En los micrófonos de Cope, ha dejado entrever que podría haber ya un decimosegundo cuerpo encontrado, aunque no hay confirmación de tal extremo. "Son muchas casas diseminadas, en los cortijitos clásicos que hay por esa zona, y donde desgraciadamente muchos de ellos han buscado la salida natural, conocen los caminos y no pensaron en ningún momento que pudiera producirse una ratonera como se ha producido en alguno de los caminos por donde ellos querían huir", señaló Moreno.
EFE
"La mayoría o la totalidad" de las víctimas del incendio de Los Gallardos son extranjeras
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación.
Mar Navarro
Once muertos y ocho heridos, cuatro graves, en el incendio forestal de Los Gallardos Varias víctimas mortales fueron encontradas atrapadas en coches tras intentar huir por caminos alternativos
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.
Las víctimas mortales han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según ha detallado el propio Sanz.
Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras y se prevé que terminen siendo trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Sanz ha señalado que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha en nuestra región" y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación, por lo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. "El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados". En el dispositivo desplegado han trabajado durante toda la noche alrededor de 150 efectivos.
Europa Press
Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio con 11 muertos en Los Gallardos (Almería)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, suspende el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz; estaba programado este viernes en el Palacio de San Telmo. Debido al incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, en el que se han registrado, hasta el momento, once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.
El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 horas, y posteriormente el nuevo Ejecutivo tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.
"Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.
Moreno ha trasladado su "profundo pesar" a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego. "Con el alma encogida y rotos de dolor", ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de "tragedia" y "terrible noticia" lo sucedido.
Mar Navarro
El Consejero de Emergencias andaluz confirma 11 fallecidos a causa de las llamas
Antonio Sanz, Consejero de Emergencias en funciones, ha declarado que de momento 11 personas han perdido la vida en Los Gallardos.
Mar Navarro
La UME se incorpora a las labores de extinción
Según informa la televisión autonómica andaluza, la UME ya está trabajando junto a los medios locales desplazados que anoche se tuvieron que retirar debido a las condiciones extremas.
Informa que hay ocho personas heridas, cuatro de ellas han sido trasladadas a la unidad de quemados del hospital más cercano, además el alcalde de Los Gallardos confirma el desalojo preventivo de vecinos de Bédar y El Pinar; se prevé que más poblaciones puedan ser desplazadas del epicentro del incendio.
EFE
Dolor e incertidumbre por el incendio mortal de Almería
El incendio forestal de Los Gallardos, que deja al menos once personas fallecidas y centenares de desalojados, causa enorme dolor, conmoción e incertidumbre en esta zona de la comarca del Levante Almeriense, según ha explicado esta madrugada el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes.
Desde el Espacio Cultural de Los Gallardos, habilitado como una zona de atención a los afectados, el regidor ha detallado en declaraciones a TVE que todavía se desconoce la cifra exacta de víctimas y que, a los fallecidos, hay que sumar al menos ocho personas que también presentan heridas.
"Es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar", ha indicado Reyes, quien ha destacado el despliegue para atender a los afectados de Policía Local, sanitarios y servicios sociales desplazados desde distintos municipios.
"Estamos viviendo una noche larga y bastante dura, lo peor es que hay fallecidos y eso nos da muchísima tristeza", ha continuado el regidor, que ha señalado que son centenares las personas que han tenido que ser reubicadas en distintos pabellones de localidades como Garrucha o Mojácar.
"Tienen mucha incertidumbre, algunos no saben si se han quemado sus viviendas, otros sí", ha advertido Reyes, quien también ha informado de la evacuación de 400 personas que se encontraban en un camping de la localidad, aunque el fuego no ha llegado hasta sus instalaciones.
Entre los afectados se encuentran personas "bastante mayores" que han tenido hacer uso de ambulancias para su traslado y que se encuentran, al igual que el resto de vecinos del entorno, "nerviosos y con mucha incertidumbre".
En las zonas de atención se han montado camas de Cruz Roja y las tiendas de Los Gallardos y municipios vecinos han hecho bocadillos y han enviado bebidas, frutas y otros víveres para que puedan avituallarse.
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