Dos detenidos por la Guardia Civil por desobedecer las instrucciones en el incendio de Los Gallardos de Almería

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la zona de Los Gallardos, en Almería, afectados por el incendio que ha costado la vida a 12 personas y ha calcinado más de 6.000 hectáreas, por no cumplir las indicaciones sobre desalojos y restricciones de paso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado estas dos detenciones en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado de Turre, desde donde se pilotan las decisiones para frenar el incendio.

Se mantiene la atención a las 1.448 personas evacuadas que ha tenido que salir de sus domicilios ante el avance del fuego que se desató el pasado jueves y que avanzó a velocidad de vértigo, llegando a alcanzar los 100 metros por minuto y que convirtió la zona en poco tiempo en una trampa mortal para los vecinos de los diseminados de la zona. Entre las 12 víctimas, cuatro fueron localizados calcinados en un vehículo y otros ocho se desplazaron desde una vivienda eligiendo un camino sin salida que se convirtió en una emboscada. Aunque no se lanzó EsAlert por decisión de los técnicos, defiende la Junta de Andalucía, el alcalde de Bédar narró como él junto a sus concejales, policía local y otros voluntarios fueron "puerta a puerta" avisando a los vecinos del fuego y pidiendo el desalojo. Desgraciadamente, no todos atendieron esas indicaciones y parece que el grupo que perdió la vida, la mayoría británicos y belgas, decidieron quedarse en sus viviendas para luego, cuando vieron el fuego avanzar a tanta velocidad, salir y optar por una evacuación equivocada.

No son recomendaciones

Por eso desde el primer momento se ha pedido de todas las formas posibles a la población que se cumplan con las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil que está desplegada en la zona en batidas por todo el paraje afectado. No son recomendaciones ni sugerencias, ha reiterado en numerosas ocasiones el vicepresidente del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, sino instrucciones de obligado cumplimiento. En ese contexto se enmarcan las dos detenciones de personas que no siguieron el cumplimiento de las normas que confirmó el ministro de Presidencia, que también pidió a la población atender y cumplir con todas las instrucciones.

El Ayuntamiento de Los Gallardos (Almería) ha solicitado a los vecinos de la localidad que se abstengan de acceder por sus propios medios a las zonas del término municipal que han sido desalojadas a consecuencia del incendio forestal que se originó el pasado jueves, de modo que si precisa acudir a sus viviendas o fincas lo hagan acompañados de un agente público.

En un mensaje lanzado en redes, recogido por Europa Press, el Consistorio ha pedido a aquellas personas que necesitan volver temporalmente a sus residencias o propiedades para ver cómo se encuentran sus animales que lo hagan acompañados por las autoridades para poder garantizar su seguridad.

La seguridad, lo primero

En este sentido, han recordado que para saber cómo efectuar dicha petición pueden acudir al espacio cultural de Los Gallardos, donde los afectados podrán ser informados del trámite a seguir al respecto. "Colabora, tu seguridad es lo primero", han recordado.

La Guardia Civil mantiene acotadas las carreteras y vías que dan paso a las zonas desalojadas, con desvíos y rutas alternativas para quienes necesiten desplazarse de un lugar a otro fuera de la zona afectada por el incendio o desalojada de manera preventiva.

Desde el instituto armado se ha recordado que hay zonas habilitadas para la estancia de desplazados, tanto en algunos de los municipios afectados como en los pueblos de alrededor, donde se han articulado dispositivos de atención a los ciudadanos con alimento, agua y zona de descanso.

Asimismo, según ha informado un portavoz de la Comandancia, durante la jornada de este sábado se mantienen las batidas por las zonas donde el fuego ya ha sido sofocado para comprobar la ausencia de nuevas víctimas mortales tras los 12 cuerpos ya recuperados, que están bajo el proceso de identificación.