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El Roig Arena abre sus puertas para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia

La entrada será libre y la apertura de puertas tendrá lugar a las 19 horas

El Roig Arena abrirá sus puertas para el Francia-España

El Roig Arena abrirá sus puertas para el Francia-España / Francisco Calabuig

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EP

España está en semifinales del Mundial después de vencer a Bélgica por la mínima (2-1) y se medirá al monstruo del torneo: la Francia de Didier Deschamps. 'Les Bleus' confirmaron el estatus con el que llegaron al torneo, dejando por el camino a SueciaParaguay Marruecos. Claramente, son uno de los favoritos para besar la gloria en Nueva Jersey y sumar su tercera estrella tras las conquistadas en 1998 y 2018.

Y para el choque, el Roig Arena abrirá las puertas el próximo martes, 14 de julio, para que los aficionados puedan seguir en directo en sus pantallas gigantes el partido de semifinales del Mundia. Los aficionados podrán acceder al recinto a partir de las 19 horas; el acceso será libre hasta completar aforo.

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Partido decisivo

Con esta iniciativa, Roig Arena vuelve a apostar por convertirse en un punto de encuentro para los aficionados al deporte, ofreciendo la oportunidad de disfrutar colectivamente de un partido decisivo en el camino hacia el título del Mundial. Además, durante el partido, los usuarios podrán acceder a la oferta de restauración del recinto, tal como remarca la organización en un comunicado.

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