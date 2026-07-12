Ana Molina, dermatóloga, sobre los cuidados de la piel en verano: "No ponerse crema solar puede suponer tres peligros"

Con la llegada del verano, cada vez es más el tiempo que estamos expuestos al sol y no somos conscientes de sus consecuencias. Para ello, dermatólogos comparten sus recomendaciones: cómo evitar quemaduras, cuál es el mejor protector, qué hacer en caso de abrasión solar y, también, que significan las siglas relacionadas con la fotoprotección. Con motivo de evitar el cáncer más frecuente, el de piel.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE NO PONERSE CREMA SOLAR?

No hay solo uno, sino tres peligros a los que nos enfrentamos al no aplicarnos el fotoportector. La doctora y directora de comunicación de la Academia Española de Demartología, Ana Molina, comenta que uno de ellos es la bajada de las defensas: esto es debido a que el sol produce inmunosupresión, es decir, reduce la actividad del sistema inmunitario y esto deriva en una mayor facilidad para contraer infecciones ya sean por virus u hongos. Incluso enfermedades oncológicas.

Por otro lado, la falta de protección puede provocar mutaciones en el ADN. Molina la califica cómo el riesgo más peligroso ya que puede derivar en cáncer de piel, sobre todo a largo plazo y especialmente en pieles jóvenes. Y, por último, la aceleración del evejecimiento a raíz de la exposición excesiva al sol.

Aunque, recomienda una exposición directa del sol durante 15 minutos que es lo que necesita nuestro cuerpo diariamente para fabricar la vitamina D.

¿DE QUÉ FACTOR COMPRO LA CREMA SOLAR?

En este aspecto, la dermatóloga Molina recomienda un fotoprotector 50+ y aclara que ese número corresponde a la protección frente a la radiación ultravioleta b. Y lo desarrolla con un ejemplo: si te aplicas bien una crema con FPS 30, al tratarse de un factor multiplicador, este incrementa por 30 el tiempo que tarda una persona en quemarse, que son 10 minutos. Por lo tanto, esa persona estaría 5 horas protegido del sol (10x30=300 minutos).

Otra variable a tener en cuenta a la hora de elegir el fotoprotector es que este también sea de amplio espectro, es decir, que nos proteja contra los rayos ultravioleta A, los infrarojos y luz visible. Solo hay que asegurarnos que en el envase tenga la palabra UVA rodeada con un círculo.

TIPOS DE RADIACIÓN QUE EMITE EL SOL

Carlos Gómez (@dr_gomezderma), médico residente del área dermatológica, explica los distintos rayos que emite el sol y que efecto tienen en nuestra piel. Explica que la radiación ultravioleta C (UVC) son los más peligrosos pero, la capa de ozono evitan que entren en contacto con nosotros. También, inmoviliza parte de los UVB (ultravioleta B) lo que solo penetra la capa superior de la piel, sin embargo, estos pueden producir quemaduras solares y hasta tres tipos de cáncer de piel. La radiación predominante que se impregna más allá de la capa superior de nuestra piel es la ultravioleta A (UVA), esta puede reducir el cólageno y proteínas que nuestro cuerpo almacena, y que otorgan elasticidad a la epidermis, en consecuencia, aparecen arrugas y líneas de expresión como signos de fotoenvejecimiento prematuro. Sin olvidar las enfermedades oncológicas relacionadas.

Asimismo, Ana Molina recomienda consultar el índice ultravioleta en la aplicación del tiempo de nuestro móvil, para así saber el nivel de radiación que emite el sol en ese mismo instante, y aconseja cómo protegerte de ella. Si es de tres o superior es necesaria la protección solar.

CÓMO PREVENIR MANCHAS EN VERANO

La médico dermatológica, Leire Barrutia, comparte en TikTok tres consejos para prevenir que tus manchas empeoren con el sol. La doctora indica que los protectores solares que protegen contra la luz azul son imprescindibles en la rutina de este verano, porque, además de protegernos de los rayos ultravioleta, mejora la producción de pigmento de la piel. Y para ello recomienda fotoprotectores con color ya que estos productos contienen oxidos de hierro que inmoviliza el efecto de esta luz en nuestra epidermis; como alternativa, algunos protectores sin color contienen filtros específicos aptos para evitar este tipo de radiación. Por otro lado, la ingesta de fotoproteción oral, como complemento al protector, ayuda a aumentar las defensas de la piel frente a la radiación solar. Y, por último, mantener una rutina de despigmentación por la noche, y más en esta época del año; ingredientes como el retinol y otros activos despigmentantes ayudan a controlar la excesiva producción de pigmento que deriva en manchas. No obstante, si el retinol irrita la piel se puede disminuir su uso a una o dos noches, y los días restantes se puede utilizar ingredientes despigmentantes como la niacinamida o el ácido tranexámico.

CUIDADO DE LA PIEL EN NIÑOS

La dermatóloga Molina es muy clara respecto a la piel de los niños; usar protectores solares minerales que no se absorben y si es posible en barra, ella menciona el que usan los surferos si ya que resisten más tiempo en el agua. Pero, también, destaca el uso de la ropa en la playa, ya que esta tiene UPF, una opción de protección solar resistente al agua y que les propicia seguridad de cara a las radiaciones que emite el sol.

QUÉ HACER SI TE QUEMAS CON EL SOL

Si no te has puesto protector solar o te has olvidado reaplicartelo y eso ha conllevado a una quemadura; expertos aconsejan qué hacer tras una abrasión solar y cómo aliviarla, ya que al estar la piel dañada necesitas unos productos específicos y más suaves. La primera recomendación es que en el momento notes tu piel enrojecida te duches con agua fría para disminuir la temperatura de la piel, por otro lado, el enfermero Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel) también insiste en el uso de cremas hidratantes con soja o aloe vera para calmar la zona, mejora la retención si la aplicas con la piel húmeda. Otro consejo es la hidratación constante, ya que al beber agua estás recuperando los líquidos de tu piel que han sido evaporados con el sol; además, si notas la presencia de ampollas no intentes romperlas, estas actúan como una protección natural contra infecciones. En cambio, si han explotado solas lo mejor es que las límpies con agua y jabón suave, y a su vez aplicar vaselina en la zona afectada.

Asimismo, la doctora Barrutia recomienda algunos productos que utilizar y evitar durante esta etapa. Utiliza limpiadores suaves que no contengan ingredientes exfoliantes, al igual que cremas reparadoras por la noche; de igual manera evita usar los activos de tu rutina habitual como lo es el retinol, la vitamina c o el ácido hialurónico ya que pueden irritar la piel dañada. Insiste en el uso de el limpiador y la crema en la rutina de noche, y, en cambio, por la mañana se mantiene el uso del limpiador y la crema se sustituye por el fotoprotector. Aparte, Leire Barrutia incide en que si aplicas la crema y posteriormente el protector, este puede tardar en absorberse. Pero, si la quemadura va acompañada de ampollas, fiebre o dolor de cabeza acude al médico.

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Los dos coinciden en la importancia de evitar exponerse al sol durantes las horas centrales del día, y el constante uso de crema solar, además de protección física: gorras, sombreros y ropa.