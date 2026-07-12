Estabilizado el incendio forestal de Los Gallardos: mil evacuados regresan a sus casas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado este domingo que los equipos que trabajan en el plan Infoca han dado por estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), tras lograr perimetrar y acotar las llamas, lo que permite desescalar la emergencia a situación operativa 1 y autorizar el regreso paulatino de las cerca de mil personas que permanecían desalojadas. La previsión, ha indicado, es que durante la jornada hayan vuelto a casa todos los afectados, "siempre de modo progresivo". Moreno, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio, ha comparecido para explicar que, a la espera del recuento definitivo, en la zona ha quemado una superficie de unas 7.000 hectáreas, en un perímetro de 40 kilómetros, en el que ha descrito como "uno de los fuegos más rápidos, por el viento y por la orografía, que se han dado en España".

El presidente andaluz ha agradecido el trabajo, entrega y coordinación de todos los equipos intervinientes, que continuarán desplegados sobre el terreno para lograr el control definitivo del fuego. La desescalada, ha insistido, deberá realizarse de manera muy cuidadosa, una vez acotado el incendio y sin peligro de que haya llamas, gracias a las nuevas condiciones climatológicas que han trañido humedades del 90% a la zona.

En el Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería), el presidente de la Junta ha dicho a los periodistas que es "el principio del fin" de este trágico incendio y que se mantiene un dispositivo "imponente", de unas cien personas, para batir el área, en búsqueda de alguna posible víctima más. La autorización completa los retornos iniciados durante la tarde de este sábado, cuando la Junta de Andalucía ya avaló la vuelta segura de otros 600 evacuados a los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al campin de Los Gallardos, levantando a su vez el confinamiento del municipio de Lubrín.

Una octava denuncia de desaparición

Moreno Bonilla ha indicado asimismo que en las últimas horas la Guardia Civil ha recibido una octava denuncia sobre una persona desaparecida, que podría tratarse de alguno de los 12 cadáveres hallados en la zona quemada. "Los trabajos de identificación son complejos -ha recordado el popular- porque se están enviando las muestras a laboratorios de Madrid de tejidos que, en algunos casos, están en un estado muy delicado". Además, esos restos deben ser cotejados con los de los familiares denunciantes, muchos de los cuales han de viajar a España desde países extranjeros.

En paralelo, ha recordado, sigue adelante la investigación para determinar el origen del fuego, aunque todos los indicios continuan apuntando a la caída de un cable eléctrico como la causa más probable.