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Incendio de Los Gallardos

Finalizan las batidas en Los Gallardos (Almería) sin encontrar nuevas víctimas mortales en las zonas incendiadas

Un centenar de efectivos de la Guardia Civil, el GREA y la UME han participado en las batidas realizadas este domingo

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España).

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). / Javi Carrión

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El Correo

ALMERIA

El dispositivo de rastreo desplegado en las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha dado por finalizadas este domingo las labores de búsqueda sin encontrar más víctimas mortales.

Según fuentes de la Guardia Civil, las batidas han terminado en torno a las 14.00 horas después de una mañana de trabajo en la que han participado cerca de un centenar de efectivos, junto a miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía y de la Unidad Militar de Emergencias.

La búsqueda se ha realizado a pie en zonas que hasta ahora seguían calientes y no habían podido ser exploradas con seguridad. También se han utilizado drones y perros especializados para revisar viviendas en ruinas, ramblas y otros puntos de difícil acceso.

El objetivo era descartar que hubiera personas no localizadas en el perímetro afectado por el fuego. El balance oficial del incendio se mantiene, por tanto, en 12 fallecidos, pendientes todavía de identificación mediante pruebas genéticas.

La Guardia Civil trabaja en el cotejo del ADN de las víctimas con posibles familiares. Por el momento, constan ocho denuncias formales por desaparición, aunque la identificación de los cuerpos será clave para aclarar si algunas de esas denuncias corresponden a las personas fallecidas.

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Además, cinco personas continúan hospitalizadas. Cuatro de ellas, con edades comprendidas entre los 48 y los 61 años, fueron trasladadas a la unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Según ha señalado Juanma Moreno, permanecen “estables”, aunque “dentro de la gravedad”.

Fuente: El Correo de Andalucía

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