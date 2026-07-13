Francisco Javier Carrillo, traumatólogo, sobre caminar por la playa: "No siempre es tan buena idea para todos los pies"

El Dr. Francisco Javier Carrillo Piñero, traumatólogo especializado en Cirugía Ortopédica y Traumatología, ha explicado en varios videos publicados en sus redes sociales los beneficios y riesgos de caminar descalzo por la arena de la playa.

Aunque se trata de una práctica asociada a la salud, el especialista advierte que pasear descalzo por la orilla no siempre es recomendable, especialmente para quienes padecen alguna patología previa.

Beneficios

El doctor informa que caminar descalzo por la playa puede aportar diferentes beneficios, como "estimular la musculatura del pie", "mejorar la propiocepción" y el entorno, por lo que pasear puede ayudar a "relajar el cuerpo y la mente". Aun así, el doctor Carrillo insiste en que no debe considerarse un "tratamiento médico".

Riesgos

El traumatólogo advierte de que esta práctica no es recomendable para todas las personas. Quienes padecen patologías, como "problemas en el antepié, artrosis en la subastragalina o inestabilidades de tobillo", pueden notar un aumento del dolor al caminar. En ocasiones, puede que el "pie no esté preparado para un terreno irregular", explica el doctor Francisco Javier Carillo.

Consejos

Si caminar descalzo por la playa no provoca molestias en el pie, el experto anima a "disfrutar" del paseo. En cambio, si aparece dolor o incomodidad, recomienda consultar con un especialista. “La clave está en el diagnóstico, no en la arena”, concluye.