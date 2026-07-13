Francisco Javier Carrillo, traumatólogo, sobre caminar por la playa: "No siempre es tan buena idea para todos los pies"
El especialista detalla que aunque caminar descalzo estimula la musculatura del pie y relaja el cuerpo y la mente, no debe considerarse un tratamiento médico
El Dr. Francisco Javier Carrillo Piñero, traumatólogo especializado en Cirugía Ortopédica y Traumatología, ha explicado en varios videos publicados en sus redes sociales los beneficios y riesgos de caminar descalzo por la arena de la playa.
Aunque se trata de una práctica asociada a la salud, el especialista advierte que pasear descalzo por la orilla no siempre es recomendable, especialmente para quienes padecen alguna patología previa.
Beneficios
El doctor informa que caminar descalzo por la playa puede aportar diferentes beneficios, como "estimular la musculatura del pie", "mejorar la propiocepción" y el entorno, por lo que pasear puede ayudar a "relajar el cuerpo y la mente". Aun así, el doctor Carrillo insiste en que no debe considerarse un "tratamiento médico".
Riesgos
El traumatólogo advierte de que esta práctica no es recomendable para todas las personas. Quienes padecen patologías, como "problemas en el antepié, artrosis en la subastragalina o inestabilidades de tobillo", pueden notar un aumento del dolor al caminar. En ocasiones, puede que el "pie no esté preparado para un terreno irregular", explica el doctor Francisco Javier Carillo.
Consejos
Si caminar descalzo por la playa no provoca molestias en el pie, el experto anima a "disfrutar" del paseo. En cambio, si aparece dolor o incomodidad, recomienda consultar con un especialista. “La clave está en el diagnóstico, no en la arena”, concluye.
- El robo por el método Faraday se cuela en el Pirata Festival de Gandia
- Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
- Emoción y lágrimas en el concierto de Alejandro Sanz en València: Recuerdo a la dana y el abrazo con una afectada de Paiporta sobre el escenario
- Las aulas valencianas vivirán hasta 2041 una explosión de alumnos de Infantil mientras caerán los de Bachiller
- El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño
- Detenido por intentar violar a una mujer a la salida de una discoteca en el Cabanyal
- Edificio Iturbi o el símbolo de la fractura ferroviaria en València
- En el corazón de la gigafactoría: Volkswagen arranca la producción de celdas de batería en su primera planta europea en Salzgitter, gemela a la de Sagunt