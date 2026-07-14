La flor que resiste cualquier ola de calor

Una nueva ola de calor. Las temperaturas están superando con creces los 30 °C y se esperan casi 40 °C en algunas localidadades. A esto se suman las noches tropicales, en las que la temperatura apenas desciende. Este escenario supone una auténtica prueba para muchas plantas de balcón y jardín. Excepto para los geranios que siguen floreciendo incluso en condiciones extremas. La explicación, puede ser, que proceden de regiones soleadas de Sudáfrica y están especialmente adaptadas al calor y a la luz solar intensa y cuanta más luz reciben, más abundantes son sus flores.

El geranio resiste bien las altas temperaturas / Pelargonium for Europe

Las variedades silvestres de los geranios actuales proceden de Sudáfrica, donde son habituales las grandes variaciones de temperatura, la luz solar intensa y las precipitaciones irregulares. Allí, las plantas han aprendido a adaptarse a estas condiciones cambiantes.

Los expertos de Pelargonium for Europe señalan que las variedades cultivadas modernas han conservado esta resistencia y la han combinado con una floración todavía más abundante. Como resultado, los geranios actuales combinan belleza y resistencia, dos cualidades que los hacen especialmente adecuados para afrontar los retos del verano europeo.

El calor como ventaja

Mientras muchas flores de verano pierden visiblemente su vigor durante los periodos prolongados de calor, los geranios prosperan en climas cálidos y soleados. Esto es especialmente visible cuando las temperaturas superan con creces los 30 °C y las noches apenas traen alivio del calor.

Según los profesionales de PfE, en balcones y terrazas soleados estas plantas ofrecen un espectáculo visual y aportan color incluso en los días más calurosos. Su capacidad para seguir floreciendo en estas condiciones las convierte en una opción especialmente interesante para espacios exteriores expuestos al sol.

Durante largos periodos de calor, los geranios necesitan suficiente agua para desarrollarse al máximo de su potencial. En los días de calor abrasador, se recomienda regarlos por la mañana o por la tarde, de forma que el agua se absorba mejor y no se evapore sin ser aprovechada.

Las macetas con depósito de agua o los sistemas de riego automático también resultan útiles. Asimismo, los expertos hacen hincapié en la importancia de utilizar un sustrato de alta calidad y estructuralmente estable, capaz de retener bien el agua y, al mismo tiempo, permitir que llegue suficiente aire a las raíces.

«Aunque necesitan poca agua en comparación con muchas otras flores de verano, los geranios crecen mejor si se riegan con regularidad», apuntan desde Pelargonium for Europe.

Preparados para hacer frente a la sequía

Otra ventaja de los geranios es que se encuentran entre las pocas flores de verano que soportan sorprendentemente bien la sequía. Sus hojas carnosas almacenan agua, lo que les ayuda a superar breves periodos sin riego.

Esto significa que pueden sobrevivir a unos cuantos días de calor sin agua mejor que muchas otras plantas de balcón. Por eso, desde PfE los consideran una buena opción para quienes no están en casa todo el tiempo durante el verano o para quienes deciden escaparse de forma espontánea un fin de semana largo. Aun así, los expertos recuerdan que los geranios no pueden prescindir del agua por completo. Si una sequía se prolonga durante muchas semanas, también llegan a sus límites. Para mantener su vigor de floración, es importante regarlos con regularidad. Tras un breve periodo de falta de agua, suelen recuperarse con rapidez, vuelven a brotar con fuerza y producen nuevas flores.

Cuando al calor le siguen tormentas eléctricas

Tras días de intenso calor, el verano suele traer consigo fuertes tormentas acompañadas de lluvias torrenciales. Aun así, los geranios demuestran ser relativamente resistentes.

Desde Pelargonium for Europe explican que la clave está en que el exceso de agua se drene rápidamente. Las macetas con orificios de drenaje y un suelo bien estructurado ayudan a evitar el encharcamiento. Tras una lluvia intensa, conviene retirar las flores dañadas y volver a abonar las plantas si es necesario. Por lo general, bastan unos pocos días soleados para que los geranios recuperen todo su esplendor.

Las tormentas suelen ir acompañadas de fuertes ráfagas de viento. En estos casos, las variedades que crecen con abundancia o que tienen flores dobles se benefician de un lugar protegido, como cerca de una pared o detrás de la barandilla de un balcón. Así, las plantas pueden mantenerse en buen estado y seguir floreciendo sin descanso incluso tras los días más turbulentos del verano.

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En definitiva, los geranios combinan floración abundante y resistencia frente a algunas de las condiciones más exigentes del verano. Con suficiente agua, un buen sustrato, drenaje adecuado y una ubicación protegida cuando llegan las tormentas, estas plantas siguen aportando color a balcones y terrazas incluso durante los episodios de calor más intenso.