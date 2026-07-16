Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio BenetusserAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialAire acondicionadoTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Cieza

Intoxicados varios bomberos en un incendio que causa importantes daños en una galería de la Región de Murcia

La Guardia Civil investiga cuál fue el origen del fuego en la sala de la calle San Sebastián, por el cual cinco personas recibieron atención sanitaria in situ

Una de las estancias de la galería Efe Serrano, en Cieza.

Una de las estancias de la galería Efe Serrano, en Cieza. / Efe Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ana Lucas

Murcia

Un incendio causaba este jueves al mediodía importantes daños en la galería de arte Efe Serrano de Cieza, confirman fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.13, en la sala ubicada en la calle San Sebastián, en el centro del casco urbano del municipio.

Al tener conocimiento de la emergencia, al lugar se movilizaron agentes de la Benemérita y efectivos de los Bomberos del Consorcio, así como una ambulancia del 061, con sanitarios que atendieron a cinco personas (entre ellos, profesionales antiincendios) por inhalar humo. Afortunadamente, ninguno de ellos necesitó ser llevado a un hospital. Una de las personas asistidas sería la responsable de la sala, que habría sufrido un ataque de ansiedad debido a lo sucedido.

Se da la circunstancia de que en enero de este año la gerente del lugar anunció que iba a venderlo para retirarse, tras muchos años. La galería se anunció en un portal inmobiliario de Internet y su precio inicial de venta era de casi 750.000 euros.

Según se investiga, el fuego habría comenzado en la planta baja del inmueble y se extendió con celeridad al resto del edificio: subió a las plantas superiores. La Guardia Civil es el Cuerpo encargado de las pesquisas para esclarecer qué pasó y por qué se prendió la chispa en la galería.

Noticias relacionadas

Según se lee en su página web, la galería Efe Serrano "se emplaza en un caserón restaurado de finales del siglo XVIII, situado en el corazón histórico de Cieza. Su estructura interior consta de tres plantas, con amplias y luminosas salas destinadas a exposiciones de pintura, escultura, grabado y dibujo".

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  5. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  6. Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
  7. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  8. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de julio de 2026

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

Le piden 10 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente en varias ocasiones a su inquilina en Nàquera

Movilizados dos medios aéreos tras declararse un incendio forestal en Millares en una jornada de riesgo extremo en la Comunitat Valenciana

Movilizados dos medios aéreos tras declararse un incendio forestal en Millares en una jornada de riesgo extremo en la Comunitat Valenciana

El PSPV critica el "aprobado por la mínima" del Ayuntamiento de Ontinyent en materia de transparencia

El PSPV critica el "aprobado por la mínima" del Ayuntamiento de Ontinyent en materia de transparencia

Ontinyent busca el mejor tomate: el concurso que se ha consolidado como una cita de referencia para los amantes de la huerta

Ontinyent busca el mejor tomate: el concurso que se ha consolidado como una cita de referencia para los amantes de la huerta

Einstein tenía razón: una nueva medición vuelve a confirmar la relatividad general

Einstein tenía razón: una nueva medición vuelve a confirmar la relatividad general
Tracking Pixel Contents