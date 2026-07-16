Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio BenetusserAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialAire acondicionadoTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Óbito

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian

Varias integrantes del clan Kardashian.

Varias integrantes del clan Kardashian. / Shutterstock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Los Ángeles

Mary Jo 'MJ' Shannon, la madre de Kris Jenner y abuela de las famosas hermanas Kardashian, falleció a los 91 años tras una vida muy ligada al espectáculo estadounidense.

"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós", informó este jueves la empresaria y celebridad estadounidense Kris Jenner en un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La personalidad televisiva agregó que su legado seguirá vivo en su familia y sus tradiciones.

"Cuando miro a mis hijas y a mis nietos, siempre veré un pedacito de ti en todos nosotros. No hay una sola parte de mí que no esté marcada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque he dedicado mi vida a vivir de una manera que te enorgulleciera", escribió.

MJ Shannon falleció pocos días antes de cumplir los 92 años y aunque su perfil se mantuvo discreto en comparación con su hija y nietas, apareció en el programa 'Keeping Up with the Kardashians' ('Las Kardashians') durante toda su emisión desde su inicio en 2007.

Abuela de Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, así como de Kendall Jenner y Kylie Jenner, también apareció junto a la familia en un episodio del programa 'Celebrity Family Feud' de la cadena ABC.

Noticias relacionadas

Se le consideraba una de las pioneras indirectas del éxito de la dinastía televisiva del clan Kardashian, con la transmisión de valores de unión y resiliencia que terminaron definiendo a la una de las familias más conocidas del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  5. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  6. Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
  7. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  8. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Extinguido el incendio forestal declarado en Millares

Extinguido el incendio forestal declarado en Millares

Resultados de la Primitiva del jueves 16 de julio de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 16 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 16 de julio de 2026

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

Programa de la Gran Nit de Juliol y todos los actos de la Feria del fin de semana

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

"Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa"

Le piden 10 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente en varias ocasiones a su inquilina en Nàquera

El PSPV critica el "aprobado por la mínima" del Ayuntamiento de Ontinyent en materia de transparencia

El PSPV critica el "aprobado por la mínima" del Ayuntamiento de Ontinyent en materia de transparencia
Tracking Pixel Contents