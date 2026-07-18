Javier Dasí, experto energético, sobre la temperatura ideal del aire acondicionado: "Ponerlo a 28 grados para dormir puede hacer que te cueste unos 9 euros al mes"

La Comunitat Valenciana está registrando noches tórridas con mínimas que superan los 25 grados, lo que hace que sea cada vez más difícil conciliar el sueño. Sin embargo, el temor a los resfriados y al aumento de precio en la factura de luz hace que muchos valencianos eviten encender el aire acondicionado por la noche.

Para resolver estas dudas, el ingeniero eléctrico y fundador de EnergyApp de Bétera, Javier Dasí, ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo utilizarlo de forma eficiente en verano.

El experto explica que, si se utiliza el aire acondicionado de forma responsable, no tiene por qué disparar la factura de la luz ni provocar resfriados. Según Javier Dasí, uno de los errores más frecuentes es "dejar el aire acondicionado a la misma temperatura por la noche que durante el día".

Sin embargo, mientras dormimos el cuerpo permanece en reposo y su temperatura desciende. Por eso, el experto explica que mantener el aire acondicionado a 24 grados durante toda la noche puede hacer que "nos despertemos con frío o con molestias en la garganta".

El ingeniero recomienda mantener el aire acondicionado durante la noche a unos 28 grados. Aunque pueda parecer una temperatura alta, explica que el aparato seguirá enfriando el ambiente y deshumidificando el aire.

Además, el experto asegura que el consumo será mucho menor "funcionando unas 10 horas a esa temperatura gastaría alrededor de 3 kWh por noche, lo que supondría un coste aproximado de entre 9 y 10 euros al mes", dependiendo de la tarifa eléctrica.

Según Javier Dasí, esta fórmula permite dormir fresco sin que "la factura de la luz se dispare". Así, es posible hacer un uso responsable del aire acondicionado durante las olas de calor que afectan a la Comunitat, sin sufrir un aumento drástico en el gasto eléctrico.