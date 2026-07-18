Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva salida A-3Bous al carrer PedreguerEl tiempo Valencia final MundialValencianos final mundialPantallas gigantes final MundialHuelga profesores ValenciaEdificio Benetússer
instagramlinkedin

Longevidad

Joan Vaello (100 años): "Cada día me levanto a las 7, tomo un vaso de agua y desayuno un pastelito, una ensaimada o un cruasán"

El hombre, que acaba de cumplir un siglo de vida, revela los hábitos con los que comienza cada día y que ha mantenido durante décadas para mantener su longevidad

joan vaello

joan vaello

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Gutiérrez

Joan Vaello recibe a quien llama a su puerta rodeado de pinturas, poemas y recuerdos que reflejan toda una vida. Acaba de cumplir 100 años, pero sorprende por la energía con la que habla, la ilusión con la que recuerda el pasado y, sobre todo, por las ganas que sigue teniendo de crear y aprender cada día.

Lejos de llevar una vida sedentaria, mantiene una rutina marcada por la creatividad. Continúa llenando cuadernos con dibujos y versos, dedica tiempo a observar todo lo que ocurre a su alrededor y conserva una curiosidad que parece no haber cambiado con el paso de las décadas.

100 años y esto es lo que toma para desayunar

Su forma de entender la vida transmite una naturalidad difícil de encontrar. A lo largo de un siglo ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. Ha vivido una guerra, ha afrontado la pérdida de personas muy cercanas y ha visto cómo Barcelona, la ciudad en la que nació y ha permanecido toda su vida, cambiaba por completo hasta convertirse en la que conocemos hoy.

Sin embargo, cuando la conversación gira hacia conceptos como la longevidad o el envejecimiento activo, Joan no habla de teorías ni de grandes fórmulas. Su respuesta es mucho más sencilla y cotidiana.

Para él, todo empieza al levantarse cada mañana, beber un vaso de agua, mirarse al espejo y seguir adelante. También insiste en la importancia de escuchar al cuerpo, mantener la mente ocupada y no perder nunca las ganas de hacer cosas, independientemente de la edad.

Su historia demuestra que cumplir 100 años no solo significa acumular experiencias, sino también conservar la capacidad de disfrutar de las pequeñas rutinas y encontrar motivos para seguir creando, compartiendo y mirando el mundo con la misma curiosidad de siempre.

Noticias relacionadas

Y es que como comenta recientemente, su desayuno es de lo más increíble, ya que incluso a su avanzada edad, es capaz de desayunar una ensaimada o un pastelito, pero obviamente con un control.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial
  2. Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa
  3. Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
  4. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  5. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  6. València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
  7. Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer
  8. La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes

Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Estado de algunas zonas del cementerio de Sagunt

Sagunt: quejas vecinales por la imagen de algunas zonas de un cementerio municipal

Sagunt: quejas vecinales por la imagen de algunas zonas de un cementerio municipal

La restauración de la torre de la Murta supera el último obstáculo tras 16 años de espera

La restauración de la torre de la Murta supera el último obstáculo tras 16 años de espera

La viñeta del día

La viñeta del día

El doctor Ernesto Sanz y las consecuencias de 18 de julio de 1936 en Xàtiva

El doctor Ernesto Sanz y las consecuencias de 18 de julio de 1936 en Xàtiva

Restricciones de todo tipo complican las obras dentro de la presa de Algar

Restricciones de todo tipo complican las obras dentro de la presa de Algar

Los libros son (mucho) para el verano

Los libros son (mucho) para el verano
Tracking Pixel Contents