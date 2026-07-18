José Hernández, especialista en longevidad sobre la alimentación para vivir más: "La dieta mediterránea es la única con evidencia científica"

El doctor José Hernández ya acumula más de 200 mil seguidores en TikTok; en su perfil publica contenido relacionado con su especialidad, la neurocirugía y la longevidad, en el que aconseja el método que puedes seguir si quieres perdurar de manera saludable.

La base de la dieta mediterránea, el aceite, es uno de los alimentos que mejora la longevidad, además, destaca que esta dieta es la única que tiene una evidencia científica de cara a vivir más años. El huevo también forma parte de esa lista ya que contiene colina, un nutriente que protege el cerebro y regula el colesterol. Por otro lado, destaca que el omega 3 preserva el cerebro, el corazón y a su vez reduce la inflamación crónica; este tipo de grasa la podemos obtener del pescado azul como el salmón y la caballa. Al igual que el aguacate; este alimento es una fuente de grasas monoinsaturadas (grasa dietética saludable) que mejora la salud cardiovascular y el estado de los vasos sanguíneos.

Asimismo, los frutos secos crudos favorecen la longevidad al mejorar los niveles de colesterol en su totalidad, reducir la mortalidad cardiovascular y aporta magnesio, un elemento el cual la mayoría de la población está por debajo del nivel mínimo. Hace hincapié en que solo es necesario un puñado de frutos secos al día.

No obstante, añade que los embutidos favorecen el envejecimiento, ya que estas carnes curadas aumentan la probabilidad de contraer cáncer de colón, al igual que los ultraprocesados; el experto lo asemeja con el tabaco, producen los mismos efectos. La comida frita también la incluye en la lista sobretodo por el exceso de calorías y compuestos que dañan el ADN, de igual manera que el vino también es perjudicial, insiste en que evitar el consumo de alcohol aumenta la longevidad. Es más, la nutrición es un pilar fundamental para alargar los años de vida.

El doctor Hernández enumera estos cinco pilares fundamentales para retrasar el envejecimiento; benefician un 80% en lo que respecta a la longevidad. El primero de ellos, mencionado anteriormente, es la nutrición, de igual manera que también es importante descansar las horas corresponedientes, además de realizar actividad física.

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El especialista destaca el control del estrés y la salud mental, un factor vital para que los demás factores se combinen exitósamente; resalta su importancia ya que la mayoría de personas no le dan el valor que tiene dentro de una rutina saludable. Y, por último, la detección precoz de enfermedades es imprescindible para que, junto a los cuatro elementos anteriores, tengamos una vida completa.