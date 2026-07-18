Tana Rivera, pareja de Roca Rey, presente en la plaza de toros de València

La plaza de toros de València contó este viernes 17 de julio con una espectadora de excepción. Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, asistió al coso valenciano para seguir de cerca la actuación de su pareja en la Feria de Julio de València, el diestro peruano Andrés Roca Rey, quien estuvo cerca de salir por la puerta grande.

La presencia de Tana no pasó desapercibida entre los asistentes. Discreta, pero atenta a cuanto sucedía en el ruedo, siguió con interés la actuación del joven torero peruano, a quien ha acompañado en varias citas importantes desde que su relación se hiciera pública.

El apoyo

La pareja atraviesa uno de sus momentos más estables y no es la primera vez que la joven muestra su apoyo a Roca Rey desde los tendidos. Su presencia en València confirma la cercanía con la temporada taurina del matador, una de las figuras más destacadas del escalafón.

Segunda corrida de toros de la Feria de Julio con Manzanares, Talavante y Roca Rey / Miguel Angel Montesinos

Sin declaraciones

Durante la corrida, Tana vivió con intensidad los momentos más comprometidos de la faena, compartiendo la emoción habitual que se respira en los tendidos cuando él actúa. Al término del festejo, abandonó la plaza con total normalidad, evitando hacer declaraciones a los medios presentes.

La asistencia de Tana Rivera añade un componente social en los tendidos a una tarde marcada por el protagonismo de José María Manzanares, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, donde la hija de la duquesa de Montoro volvió a mostrar su respaldo al joven torero peruano, un ídolo en para la afición de València desde hace dies años que toreara por primera vez en una Feria de Fallas del 2016.

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Próxima actuación en València

El joven torero peruano también hará el paseíllo en la plaza de toros de València el 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana, junto a Morante de la Puebla, otro de los nombres más esperados para la afición valenciana después de varios años de ausencia. El cartel lo completa Tomás Rufo y se lidiarán toros de Álvaro Núñez.