Axel, argentino residente en un pueblo asturiano de menos de 40 habitantes: "Pago 150 euros al mes de alquiler, para los precios de España es una locura"

El caso de este pueblo en Asturias es el de muchos otros de la España vaciada, pero hay personas como Axel que buscan cambiar eso. De origen argentino, Axel llegó a Asturias con la clara idea de quedarse en la naturaleza. "Lo que describe estar aquí es paz. Volver a conectar con el entorno natural, porque los humanos no dejamos de ser seres naturales. El entorno natural nos hace reconectar con nosotros mismos", comparte Axel sobre lo que lo llevó a apostar por vivir en el monte.

Casas abandonadas como oportunidad

Esa es la mentalidad con la que llegó él y con la que se quedó en la aldea en la que a penas quedan 14 casas ocupadas. La mayoría de estas, como en la que ahora reside Axel, llevan años cerradas y el paso del tiempo es visible desde fuera. "Veo las casas vacías como una oportunidad, para nosotros, para mí y para la gente que vive en la calle. La gente que no tiene nada".

Llegó un domingo al pueblo buscando una casa para reformar y el martes ya había alquilado la suya, por la que paga 150 euros al mes de alquiler. "Para los precios de España es una locura", comenta. La casa, aunque antigua, está en proceso de reforma y es perfectamente habitable. Un espacio en el que conviven la tradición con la modernidad, ya que para entrar en la casa hay que pasar por una antigua puerta doble de establo y la luz se puede activar gracias a Alexa.

Al lado de su casa queda la de Nieves, una vecina que lleva desde sus 29 años en el pueblo y quién le alquila la casa. Axel llama a Nieves "su madrina" al haberle enseñado como vivir en una casa así sin nada más que lo necesario y un huerto donde cultivar. La casa de Nieves muestra cómo puede lucir una de las casas abandonadas del pueblo con cuidado y trabajo.

Cada vez más gente huye de las ciudades hacia el monte

Ivón es un joven vasco de 32 años que inspirado por Axel apostó por el proyecto de este último. Actualmente, es dueño de un terreno en el que va a edificar con un plan de vida de quedarse en el pueblo. "Siempre he conectado con la naturaleza. No me gusta lo que normalmente le gusta a la gente joven. No soy fiestero, no salgo o bebo. Huyo del barullo y busco tranquilidad en el monte. Para mí este entorno es la gloria", dice Ivón sobre su decisión de mudarse al estilo de vida rural.

Ivón (izquierda) junto a Axel (derecha) / / Youtube / Hilux Aventura

El proyecto personal de Axel es motivar a otras personas, como ha sucedido con Ivón, a darle una oportunidad a pueblos como en el que ahora vive él. Motivarles a arriesgarse por lugares que ofrecen paz y tranquilidad a un bajo coste, pero una ganancia en comunidad y trabajo interior de uno mismo. "No nos tenemos que olvidar que venimos a este planeta a cumplir sueños", apoya Axel al haber cumplido el suyo de ayudar a los demás y aprovechar los pueblos vacíos.