La Velada del Año VI: Fechas, horarios, combates y cómo ver en directo el evento

La Velada es un evento anual de boxeo organizado y presentado por el streamer Ibai Llanos, en el que participan conocidos creadores de contenido, streamers e influencers. Un gran espectáculo que combina deporte, música y entretenimiento, y se ha consolidado como uno de los eventos más seguidos del panorama digital.

Para competir en esta sexta edición, los 20 boxeadores se han sometido a meses de preparación física y psicológica. Entre las figuras más destacadas que subirán al cuadrilátero en busca del cinturón se encuentran Plex, RoRo, TheGref o Marta Díaz, entre otros.

Fecha y lugar

El evento más esperado del año para los fans de los streamers y del boxeo, se celebrará este sábado 25 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los combates de boxeo de la Velada del Año VI podrán seguirse en directo a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch, YouTube o TikTok.

El evento no tiene una duración establecida, aunque se espera que el espectáculo se prolongue durante varias horas, como ya ocurrió en la última edición, que comenzó a las 19:30 de la tarde y se alargó hasta las 2:30 de la madrugada.

Además de los combates, la Velada del Año VI volverá a contar con un importante cartel musical. Entre los artistas confirmados están Yandel, Bad Gyal, Anuel AA, Juanes, Lucho RK y La Pantera. A ellos se sumarán cinco artistas sorpresa, que actuarán en directo o acompañarán a los boxeadores durante su entrada al ring.

Participantes

La cartelera de la Velada VI está formado por 20 participantes, 10 hombres y 10 mujeres, llegados desde España y diferentes paises de latinoamérica. Estos creadores de contenido reunen a millones de seguidores en sus redes sociales y cuentan con una amplia comunidad digital que les apoya en los combates.

Combates masculinos

Edu Aguirre (España) vs. Gastón Edul (Argentina) - Duelo de periodistas deportivos.

(España) vs. (Argentina) - Duelo de periodistas deportivos. Lit Killah (Argentina) vs. Kidd Keo (España) - Batalla de raperos.

(Argentina) vs. (España) - Batalla de raperos. ByViruzz (España) vs. Gero Arias (Argentina) - Enfrentamiento de creadores de contenido de alto rendimiento físico.

(España) vs. (Argentina) - Enfrentamiento de creadores de contenido de alto rendimiento físico. Yo Soy Plex (España) vs. Fernanfloo (El Salvador) - Duelo de youtubers.

(España) vs. (El Salvador) - Duelo de youtubers. IlloJuan (España) vs. TheGrefg (España) - Combate estelar de cierre entre entre los dos creadores españoles más populares de internet.

Combates femeninos

Fabiana Sevillano (España) vs. La Parce (Colombia) - Duelo entre influencers.

(España) vs. (Colombia) - Duelo entre influencers. Clersss (España) vs. Natalia Mx (México) - Batalla entre creadoras de contenido.

(España) vs. (México) - Batalla entre creadoras de contenido. Alondrissa (Puerto Rico) vs. Angie Velasco (Argentina) - Combate entre streamers latinoamericanas.

(Puerto Rico) vs. (Argentina) - Combate entre streamers latinoamericanas. Samy Rivers (México) vs. RoRo (España) - Pelea entre con creadoras de contenido con millones de seguidores.

(México) vs. (España) - Pelea entre con creadoras de contenido con millones de seguidores. Marta Díaz (España) vs. Tatiana (España) - Duelo entre las influencers más populares de España.

Noticias relacionadas

Entradas

El interés por el evento quedó reflejado desde el inicio de la venta de entradas. Los pases para asisitir a La Velada del Año VI en el Estadio La Cartuja se agotaron en tan solo tres horas, el precio oscilaba entre 30 y 400 euros. El Estadio de la Cartuja tienen capacidad para más de 80.000 asisitentes que disfrutarán en vivo de los comabtes, además también se espera que estén conectados al dirceto de Twitch unos 10 millones de espectadores.