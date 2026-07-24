España redobla los controles ante la posible venta de gafas no homologadas para ver el eclipse y advierte de los "riesgos irreversibles" para la vista

El "eclipse del siglo" será un espectáculo histórico que dejará huella en la memoria de millones de personas en toda España, que en esta ocasión se erige como el único país habitado del globo desde donde el próximo 12 de agosto se podrá presenciar este evento. Pero para poder disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, los expertos advierten que se necesitan gafas homologadas para ver el eclipse ya que, en su ausencia, mirar este evento a ojo desnudo podría producir "daños irreversibles" para la vista. El Ministerio de Consumo ha lanzado una operación específica de vigilancia de mercado, en colaboración con las comunidades autónomas, que incluye inspecciones en establecimientos comerciales y en tiendas 'online' así como un análisis técnico de varios productos para certificar que cumplen con los requisitos técnicos. La Policía Nacional, por su parte, también ha lanzado una campaña para advertir de los riesgos de los productos fraudulentos.

En total, según los últimos datos disponibles, se están analizando un total de 75 marcas de gafas comercializadas en distintos puntos de España para ver el eclipse. Solo en Catalunya, l'Agència Catalana del Consum afirma que está inspeccionando unos 15 modelos. El trabajo, cuyo resultado se dará a conocer en los próximos días, busca verificar que todos los productos cuentan con los certificados correspondientes como, por ejemplo, los sellos que indican el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, que el producto incorpora el marcado CE, que el fabricante o importador están debidamente identificados y que las instrucciones de uso y advertencias de seguridad son accesibles a las personas consumidoras. Por el momento aún no se han notificado productos fraudulentos. Según explican la OCU y FACUA a este diario, en estos momentos aún no han trascendido quejas de compradores en relación a estos productos.

Los expertos alertan del mayor riesgo de productos no homologados vendidos en plataformas online, que no siempre cumplen los estándares de la UE

Según afirman distintas voces implicadas en la campaña de vigilancia de las gafas, el gran riesgo no está tanto en los productos que se venden en los establecimientos físicos sino, en gran parte, en aquellos que se venden a través de páginas web no especializadas como, por ejemplo, eBay, Temu, Shein o Alibaba. Sobre todo a la vista de que en estas plataformas pueden venderse productos que sí cumplen la normativa de su país de origen pero que no alcanzan los estándares de seguridad exigidos por la Unión Europea (UE). En estos casos, los especialistas recomiendan extremar precauciones antes de efectuar la compra para comprobar así que los productos disponen de todos los certificados pertinentes para asegurar una observación segura. Y en caso de duda, acudir a puntos de venta certificados como pueden ser ópticas o farmacias.

Objetos caseros o gafas "caducadas"

Otra de las grandes preocupaciones es el uso de "objetos caseros" para ver el eclipse como es el caso de radiografías o filtros "do it yourself". "El uso de gafas no homologadas o de objetos caseros para ver el eclipse es algo extremadamente peligroso que puede exponer el ojo a daños irreversibles", afirma la científica Conchi Lillo, especialista en sistema visual de la Universidad de Salamanca. Según explica la especialista, esto se debe a que para ver el eclipse se necesitan "filtros capaces de absorber toda la radiación producida por el sol, tanto la ultravioleta como la infrarroja además de la luz visible. "Ni siquiera unas gafas de sol con filtro ultravioleta sirven. Las únicas que valen son aquellas que bloquean completamente la luz reflejada y que solo permiten ver el sol", comenta Lillo quien, además, insiste en la importancia de extremar precauciones durante la observación del fenómeno para evitar posibles daños en la retina y la aparición de enfermedades como la retinopatía solar.

"El uso de gafas no homologadas o de objetos caseros para ver el eclipse es algo extremadamente peligroso que puede exponer el ojo a daños irreversibles" Conchi Lillo — Científica

Otra preocupación son las gafas de eclipse caducadas o en mal estado como, por ejemplo, aquellas compradas para ver el gran eclipse anular de 2005 o los parciales de 2021, 2022 o 2025. Un estudio elaborado por investigadores del Grupo de Instrumentación Astronómica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), afirma que algunos "modelos antiguos" pueden "presentar deficiencias" bien por un aumento de la transmisión de luz peligrosa, por pérdida de calidad óptica o por cambios en los estándares de seguridad actuales. "No existe un método sencillo para que los usuarios identifiquen qué gafas antiguas son seguras, lo que supone un riesgo para quienes reutilicen gafas guardadas de eclipses anteriores", sostiene el estudio en referencia a los objetos más antiguos. Aun así, según certifica el análisis, "las gafas compradas y fabricadas a partir 2025 deberían seguir siendo seguras para los eclipses de 2026, 2027 y 2028, siempre que cumplan con la certificación y no presenten defectos visibles" como pueden ser agujeros o arañazos.

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"No existe un método sencillo para que los usuarios identifiquen qué gafas antiguas son seguras, lo que supone un riesgo para quienes reutilicen gafas guardadas de eclipses anteriores"

En estos momentos, a menos de un mes para la llegada del primer eclipse en más de un siglo en la Península Ibérica, en España se están vendiendo gafas homologadas para ver este fenómeno en miles de tiendas especializadas, farmacias, ópticas y hasta en algunas cadenas de supermercados como Aldi. Incluso hay ayuntamientos, como los de Tarragona y Madrid, que han acordado el reparto de entre 20.000 y 35.000 unidades gratuitas para la población. Y no se descarta que en los próximos días sean más los consistorios que se sumen a esta iniciativa. En Barcelona, pueden encontrarse gafas homologadas para ver el eclipse en decenas de farmacias, ópticas, tiendas de naturaleza como Oryx, comercios especializados en astronomía como Cósmik y hasta en la Universitat de Barcelona (UB), que ha puesto a la venta una edición especial de gafas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), por su parte, ha habilitado un punto de venta 'on line' de gafas y hasta libros divulgativos sobre el eclipse.