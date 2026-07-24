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Fuego
Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila
Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
Fuente: El Periódico
Se activa el mecanismo europeo de respuesta
A solicitud de la UME, se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de hoy 24/07 se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue.
Estabilizado el incendio forestal de Fuente Álamo (Murcia) tras afectar a unas 228 hectáreas
El incendio forestal declarado este jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, ha quedado estabilizado a las 6.30 horas de este viernes tras afectar a una superficie aproximada de 228 hectáreas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.
En las labores de extinción y vigilancia continúan trabajando agentes medioambientales, seis brigadas forestales terrestres, personal técnico y de coordinación de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, así como patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local.
En total, unas 60 personas permanecen desplegadas sobre el terreno para consolidar la estabilización del incendio y evitar posibles reproducciones.
Afectada la cobertura telefónica en 16 municipios por los incendios de Madrid
Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid han afectado la cobertura telefónica en 16 municipios, y la Comunidad mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas.
A las 8.00 horas de este viernes, 16 municipios presentaban incidencias en el servicio con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real, informa la Comunidad en un comunicado.
Las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
Los autobuses interurbanos de Madrid colaboran en la evacuación de 5.000 vecinos afectados por los tres incendios
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación, que a lo largo de esta noche han llegado a trasladar a unos 5.000 vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras mantiene estos vehículos a disposición del operativo de emergencias para que puedan intervenir de manera inmediata y trasladar a las personas evacuadas hasta los puntos que determinen los responsables del dispositivo. Se hará en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que puedan producirse, han informado desde el Gobierno regional.
Durante la madrugada, se ha procedido al traslado de los vecinos de Pelayos de la Presa, muchos de ellos con moviliad reducida y en silla de ruedas. A las 3.25 horas los vecinos han sido trasladados a Colmenar del Arroyo debido a que el polideportivo de Chapinería estaba lleno.
Sánchez reclama "mucha precaución" ante la ola de incendios: "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
A través de un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo repasó que estamos ante una "situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos". "Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones".
Aprovechó el momento para "trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo como el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas" y afirmó que "el Gobierno ha desplegado todos los efectivos" para estar al "lado" de estas personas "en la emergencia y en la recuperación". "Gracias a las BRIF, a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Sistema de Protección Civil y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego".
El mapa de los incendios en tiempo real
Cierre de Safari Madrid
Safari Madrid ha informado de que permanecerá cerrado durante este viernes debido al incendio declarado en los alrededores del parque.
"Gracias al gran trabajo del equipo de cuidadores, Guardia Civil y Bomberos durante la noche, podemos confirmar que todos los animales están bien", han informado.
Declarada la emergencia nacional por los incendios descontrolados de Madrid, Burgohondo y El Tiemblo en Ávila
El incendio forestal de La Cerollera (Teruel) sigue activo y afecta a unas 80 hectáreas
El incendio forestal declarado en el término municipal de La Cerollera (Teruel) sigue activo este viernes y afecta a unas 80 hectáreas tras una noche de trabajos centrados en la contención de los flancos hacia la cabeza.
El fuego se declaró ayer y obligó a cortar la carretera TE-53 entre los kilómetros 0 y 4, desde La Cañada de Verich, y a desplegar un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar su avance.
Según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar), el fuego permanece activo y durante la noche han trabajado 9 brigadas terrestres del Gobierno de Aragón con 6 autobombas y un bulldozer, una brigada de refuerzo en incendios forestales (Brif), el director de extinción, con personal técnico del grupo de apoyo y del puesto de mando, y bomberos de la Diputación Provincial de Teruel con vehículo nodriza.
Dos de los incendios de Madrid siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance
Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la delegación del Gobierno central en la comunidad.
Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca.
Los tres incendios activos en la Comunidad de Madrid, los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el iniciado en Almorox (Toledo) ha provocado el corte de la carretera M507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M501, entre los kilómetros 42 y 59.
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