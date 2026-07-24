El vino con el que Ferran Torres y Marcos Llorente disfrutan del verano tras el Mundial puede costar más de 20.000 euros

Todo el mundo desea que llegue el verano para tener más tiempo libre y relajarse, también los futbolistas de la selección española que estuvieron más de un mes luchando por el título en el Mundial de Fútbol 2026. Finalmente España se hizo con la victoria y ahora los jugadores están gozando de su verano como campeones del mundo de forma "luxury".

En pleno periodo de desconexión, la actualidad del fútbol no da tregua y pone el foco en los destinos estivales de las grandes estrellas. Entre ellos, los que están acaparando todas las miradas en sus días de descanso son Ferran Torres y Marcos Llorente. El delantero y el defensa celebran su éxito en Ibiza junto a otros compañeros del equipo que rondaban por la isla como Lamine Yamal, Marc Cucurella y Mikel Oryazabal, pero el dúo ha demostrado una gran afinidad compartiendo su escapada en redes sociales.

Lo que más destaca de todas las publicaciones de ambos es el tipo de vacaciones que están compartiendo, rodeados de lujos que han sorprendido a los internautas.

Un vino muy exclusivo

A primera vista se puede observar que han elegido un yate para adentrarse en el mar, pero no cualquier yate. La embarcación es el yate Lady KC, con ocupación para 12 personas y casi 30 metros su alquiler ronda los 10.000 diarios. Al igual que Ibiza es un destino popular entre futbolistas para pasar la temporada estival, los yates también son su tipo de embarcación favorita para estas fechas.

Lo que no pasa desapercibido en una de sus publicaciones de Instragram es el vino que se toman en la cubierta del yate; el alquiler de la embarcación ronda los 10.000 euros al día por lo que tiene menos valor que una botella de este caldo tan exclusivo. Este es uno de los pasatiempos del que más están gozando los futbolistas en su paso por Ibiza, la cata de vinos. Y aunque en uno de los chiringuitos selectos de la isla ya degustaron vinos de más 1.000 euros, su selección para el paseo en alta mar fue un Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru que puede costar más de 20.000 euros la botella.

Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, uno de los vinos más excepcionales según expertos / Portal de compra de vinos

Se trata de un tinto elaborado principalmente en Pinot Noir en la región francesa de Borgoña. Es considerado uno de los vinos más exclusivos y prestigiosos del mundo según expertos y que debido a su producción limitada puede costar entre los 18.000 y 28.000 euros por botella. Un vino muy cotizado servido en una copa que nada tiene que envidiarle a la Copa del Mundo que ambos jugadores han ganado este verano.