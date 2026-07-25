¿Por qué el cielo de Madrid se ha teñido hoy de amarillo en pleno día? Este es el fenómeno óptico detrás de una luz que parece de atardecer

Madrid ha amanecido este sábado con un cielo teñido de tonos amarillos y anaranjados y una luz cálida que recuerda a la de un atardecer desde primera hora de la mañana. Esta inusual imagen, acompañada de una intensa presencia de humo y cenizas en el ambiente, se explica por un fenómeno óptico provocado por el eco de los incendios que están teniendo lugar en la sierra oeste y que ya dejan sentir su eco en la capital. ¿Pero por qué el cielo se tiñe de amarillo durante un incendio? ¿Y por qué la luz adquiere tonos similares al atardecer cuando el sol está aún alto en el cielo? Para responder a estas preguntas hay que pensar en cómo se propaga la luz en el ambiente, qué hay suspendido en el aire y, sobre todo, cómo nuestros ojos procesan toda esta información.

La explicación se encuentra en la forma en la que la luz solar interactúa con las partículas que quedan suspendidas en la atmósfera durante un incendio. La luz blanca que emite el sol está formada por todos los colores del espectro visible, cada uno con una longitud de onda diferente. Cuando esa luz atraviesa una masa de humo cargada de pequeñas partículas de hollín, cenizas y otros aerosoles, no todos los colores consiguen avanzar de la misma manera. Los tonos azules y violetas, al tener longitudes de onda más cortas, se dispersan con mayor facilidad y pierden intensidad durante el recorrido. En cambio, los tonos amarillos, naranjas y rojizos atraviesan mejor esa capa de partículas y terminan dominando la luz que llega hasta la superficie.

La dispersión de la luz solar por las partículas en suspensión, principalmente hollín y cenizas, hace que los tonos azules se disipen y predominen los cálidos

El resultado es una especie de "filtro natural" que transforma temporalmente la iluminación del paisaje y que, en muchas ocasiones, recuerda a lo que vemos durante un atardecer. En estos casos, aunque el sol siga situado en una posición propia del mediodía, la luz que alcanza Madrid ya no tiene la misma composición que en un día despejado. La atmósfera cargada de humo elimina parte de los tonos fríos y deja pasar una radiación más cálida, lo que provoca que el cielo adquiera ese característico aspecto dorado o anaranjado. Es un mecanismo parecido al que ocurre durante un atardecer, cuando la luz solar debe recorrer una distancia mayor a través de la atmósfera antes de llegar a nuestros ojos y pierde buena parte de su componente azul por el camino y acaba dando lugar a un reflejo cada vez más rojizo.

La atmósfera cargada de humo actúa como un filtro natural, alterando la composición de la luz blanca del sol y generando una iluminación similar a la de un atardecer

La diferencia entre lo que ocurre este sábado y en un atardecer cualquier es que, en este caso, no es la posición del sol la que cambia la escena sino el camino que debe recorrer su luz. El humo funciona como una enorme pantalla suspendida en el aire capaz de modificar la percepción del entorno. Por eso las fachadas, las calles o la vegetación pueden aparecer bañadas por una luz cálida y poco habitual, como si durante unas horas la ciudad estuviera iluminada al final de la tarde. La intensidad del fenómeno, que ha ido cambiando a lo largo del día, depende de factores como la cantidad de humo, el tamaño de las partículas, la humedad del aire y la dirección del viento registrada en cada momento.

El efecto visual, que recuerda a un atardecer, se produce porque los colores de onda más corta de la luz solar se dispersan al atravesar la capa de humo

Más allá de su inusual color, la situación del cielo de Madrid indica la presencia de grandes cantidades de humo y cenizas en el ambiente. Según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García, el humo de los incendios ha provocado un empeoramiento de la calidad del aire de Madrid y ha expuesto a más de 3,5 millones de personas a valores de partículas en suspensión (PM2,5) "muy por encima" del umbral seguro que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esta situación, García pide a la población "evitar la actividad física o permanecer al aire libre" mientras dure este episodio así como usar mascarillas FFP2/95 y gafas para minimizar el impacto del humo.