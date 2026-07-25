Conchi Lillo, científica: "Unas gafas para el eclipse son buenas si al probarlas antes no ves absolutamente nada"

Mirar al sol directamente nunca es una buena idea. ¿Por qué es especialmente peligroso hacerlo durante un eclipse?

Es una muy buena pregunta porque creo que, en general, no somos conscientes del riesgo que entraña algo así. En un día normal, cuando intentamos mirar el sol, exponemos al ojo a una gran cantidad de radiación ultravioleta que de por sí es peligrosa. Pero justamente por eso, para protegernos del peligro, aparece la fotofobia; es decir, la molestia inmediata que sentimos y nos obliga a apartar la vista. Durante un eclipse la ocultación progresiva del sol nos hace bajar la guardia, aunque el peligro es exactamente el mismo. Como el sol está parcialmente oscurecido, esa sensación de deslumbramiento desaparece y, para compensar, nuestras pupilas se dilatan. El problema del eclipse es que, al bajar la luz, dejamos de percibir el peligro pero la radiación sigue llegando a nuestros ojos y causando daños sin que nos demos cuenta.

¿Qué le pasaría a mis ojos si miro el eclipse sin protección?

Durante un eclipse, el riesgo para la visión aumenta porque, aunque el sol sigue emitiendo radiación ultravioleta e infrarroja, la menor intensidad de luz hace que nuestros mecanismos naturales de protección dejen de activarse. Por un lado, la radiación ultravioleta provoca un daño fotoquímico que se acumula con el tiempo y aumenta el riesgo de enfermedades. Por otro lado, la radiación infrarroja puede causar un daño fototérmico al calentar y quemar la retina, pudiendo dar lugar a casos retinopatía solar irreversible. El gran problema es que como la retina no tiene receptores del dolor y la pupila se dilata al oscurecerse el ambiente, la persona no percibe el daño mientras se produce y permite que ambas radiaciones alcancen con mayor facilidad el fondo del ojo.

"Durante un eclipse, el riesgo para la visión aumenta porque, aunque el sol sigue emitiendo radiación ultravioleta e infrarroja, la menor intensidad de luz hace que nuestros mecanismos naturales de protección dejen de activarse"

Este eclipse coincide el atardecer, con el sol muy bajo y cercano al horizonte. ¿Es eso más o menos peligroso para la vista?

Aunque el sol esté muy bajo en el horizonte durante el atardecer, el riesgo para la vista no desaparece. De hecho, justamente en el atardecer, cuando vemos esos tonos rojizos tan característico, es el momento en que predominan las longitudes de onda rojas e infrarrojas. Además, durante un eclipse al atardecer es posible que la menor luminosidad del ambiente lleve a que las pupilas se dilaten y reduzcan la sensación de deslumbramiento, lo que facilita que una mayor cantidad de radiación alcance la retina sin que la persona perciba el peligro. Por eso mismo, aunque el sol parezca menos intenso, sigue siendo imprescindible observar el eclipse únicamente con gafas homologadas y evitar mirarlo directamente.

Cuando hablamos de daños en la vista, muchas personas piensan que son lesiones pasajeras, como una quemadura en la piel. ¿Estos daños son reversibles o pueden perjudicar de por vida?

Los daños oculares provocados por mirar un eclipse sin la protección adecuada son irreversibles. La radiación ultravioleta A produce lesiones acumulativas que aumentan el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular con el paso del tiempo, mientras que la radiación infrarroja puede quemar directamente la retina. Como esta está formada por neuronas que no tienen capacidad de regenerarse, el daño es permanente y su gravedad dependerá del tiempo de exposición. En muchos casos, los síntomas no aparecen de inmediato sino que suelen manifestarse horas después de la exposición o incluso al día siguiente, normalmente como una mancha negra en el centro del campo visual. En esos casos hay que solicitar atención médica urgente.

"La radiación ultravioleta A produce lesiones acumulativas que aumentan el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular con el paso del tiempo, mientras que la radiación infrarroja puede quemar directamente la retina"

¿Hay personas más susceptibles que otras a sufrir estos daños?

Sí. Especialmente las personas mayores, los niños y quienes ya presentan enfermedades de la retina son más susceptibles de sufrir lesiones permanentes o de mayor gravedad. También los niños pequeños constituyen un grupo especialmente vulnerable. En su caso es porque tienen menos pigmentación tanto en la piel como en los ojos, desde en el iris y hasta el fondo ocular. En la retina existen unas células pigmentadas que ayudan a absorber parte del exceso de luz y ofrecen cierta protección natural. Como los niños tienen menos pigmento, esa protección es menor y, por tanto, son más sensibles tanto a la radiación ultravioleta como a la infrarroja.

"Las personas mayores, los niños y quienes ya presentan enfermedades de la retina son más susceptibles de sufrir lesiones permanentes o de mayor gravedad"

¿Por qué no sirven unas gafas de sol normales, aunque tengan protección ultravioleta?

Las gafas de sol convencionales están diseñadas para filtrar la radiación ultravioleta procedente de la luz reflejada que recibimos habitualmente, no para observar directamente el sol. Incluso las gafas de categoría 4, las más oscuras disponibles, no son capaces de bloquear adecuadamente la radiación infrarroja procedente del sol. Las gafas específicas para eclipses están fabricadas con un polímero negro que incorpora partículas de carbono. Ese material absorbe prácticamente toda la radiación ultravioleta, infrarroja y también la luz visible, permitiendo únicamente el paso de una cantidad extremadamente pequeña de luz procedente del Sol.

¿Y cómo sé que mis gafas me van a proteger realmente y que no son solo de un cristal negro?

Lo más importante es fijarse en que cumplen los requisitos técnicos y están homologadas con el certificado ISO 12312-2:2015. Una forma sencilla de comprobar que las gafas son auténticas es ponérselas antes del eclipse y comprobar que con ellas puestas no se ve absolutamente nada del entorno. Ni luces, ni edificios, ni el cielo. Después, al mirar el sol, únicamente debería apreciarse el disco solar como un pequeño punto amarillento o anaranjado. Esto se debe a que el filtro no funciona simplemente oscureciendo la imagen, sino absorbiendo casi toda la radiación visible y no visible, dejando pasar únicamente una cantidad mínima y segura de luz solar.

"Una forma sencilla de comprobar que las gafas son auténticas es ponérselas antes del eclipse y comprobar que con ellas puestas no se ve absolutamente nada del entorno"

¿Por qué no deben utilizarse prismáticos o telescopios aunque llevemos puestas las gafas para eclipses?

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Porque las lentes de esos instrumentos concentran la luz en un único punto, igual que hace una lupa. Aunque durante el eclipse la cantidad de luz sea menor, los prismáticos y telescopios concentran toda esa energía luminosa en la zona concreta de la retina hacia la que estamos mirando. Las gafas homologadas para eclipses no están diseñadas para soportar esa concentración adicional de radiación. Por eso existen filtros específicos para telescopios y prismáticos, que se colocan delante del objetivo del instrumento y están homologados para la observación solar.