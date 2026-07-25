Dan Buettner, experto en longevidad: "Para vivir más es importante socializar y rodearte de personas que cuiden sus hábitos"

La longevidad es un aspecto que los científicos llevan estudiando años y años, muchos de ellos, tras sus indagaciones particulares, comparten lo que parece ser la fórmula para vivir más tiempo de manera saludable. Dan Buettner es uno de ellos, además de explorador de National Geographic, su trabajo se centra en investigar las zonas azules; estas áreas destacan por la mayor esperanza de vida que albergan sus habitantes; en sus redes sociales comparte contenido relacionado con la manera de vivir de estas personas, el secreto de la salud y la longevidad.

El ikigai, es un principio japonés por el que se rigen estos ciudadanos y que les guía durante toda su vida; este término se refiere a la razón por la que te levantas por la mañana. Si sabes claramente cuáles son tus valores, pasiones, en qué destacas y qué es lo que te hace feliz; si sabes cuál es tu propósito de vida existe una esperanza de 8 años extra. Buettner destaca que la felicidad es también uno de los factores que mejoran la salud, asegura que las personas alegres viven seis años más que las infelices, estas ocupan solo un 20% de la sociedad, y lo hacen posible junto a una dieta equilibrada.

Añade que disfrutar de la vida también incluye socializar, conectar con las personas te otorga longevidad pero, avisa de que si te rodeas de personas que no se cuidan físicamente e ingieren alimentos perjudiciales para la salud esto multiplica tus posibilidades de adquirir sus malos hábitos; al igual que con personas solitarias, estas te pueden contagiar su tristeza y soledad. Destaca que el secreto para las relaciones sanas es encontrar dos o tres personas que de verdad se preocupen por ti, veas de manera frecuente y, que además tengan hábitos saludables y transmitan alegría; de esta manera el ser humano evoluciona tanto individualmente cómo de manera colectiva. De hecho, el divulgador destaca que la raza humana ha prosperado gracias a la necesidad de querer estar cerca los unos de los otros. Por otro lado, hacer de la familia tu prioridad, y que esta esté unida, es determinante para mantenerse activo y comprometido con las personas que te rodean.

COSAS QUE PUEDES HACER PARA ATRAER MÁS FELICIDAD

El experto enmuera varias costumbres que se pueden adquirir para fomentar una vida plena; explica que hay estudios científicos que demuestran que levantarse sin alarma tras dormir entre ocho y nueve horas forma parte de la rutina de ese 20% de la población que son felices. Evitar grandes cantidades de azúcar en el desayuno, y en su lugar, reemplazarlo por alimentos a base de plantas ayuda a mantenerte con energía a lo largo del día.

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Socializar con amigos y personas cercanas, aunque sea cinco horas al día, forma parte de la lista de buenos hábitos de Buettner, al igual que hacer voluntariado. Esta actividad favorece el bienestar de los que participan, así como, trabajar a tiempo parcial ya que reporta un nivel más alto de felicidad que los que trabajan a jornada completa. Por otro lado, hacer uso de las redes sociales y ver la televisión máximo media hora al día es más óptimo que manternerse alejado de estos medios. Y, por último, hacer ejercicio, al menos una hora al día, se une a las demás rutinas que, según Dan Buettner, aportan más alegría al individuo que la libertad financiera.