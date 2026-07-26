Por precaución
La Guardia Civil desaloja Almedíjar y Azuébar y ya son 18 municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó
Las autoridades evacuan a los residentes por precaución ante el avance del fuego que todavía no ha podido ser controlado, agravado por las fuertes rachas de viento. Siga la última hora en directo del incendio de la Vall d'Uixó pulsando aquí
Agencias
La Guardia Civil ha comenzado a desalojar las localidades de Almedíjar y Azuébar a causa del avance del incendio declarado en la Vall d'Uixó. Según informa la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en un mensaje en redes sociales, "el fuego avanza con fuerza por las rachas de viento". Un Es-Alert ha advertido a la ciudadanía que debía abandonar Azuébar.
"Nadie debe intentar volver a los pueblos evacuados, nadie. Comprometen seriamente su seguridad y la de los servicios de emergencias", advierte la representante del Ejecutivo central.
También la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha confirmado el desalojo Azuébar y Almedíjar "por precaución", lo que suma un total de 18 enclaves evacuados.
"Pedimos a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad", ha rogado la máxima responsable de la institución provincial.
Cabe recordar que previamente ya habían sido desalojados los municipios de Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, Betxí y Vall d'Uixó están confinados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del incendio en la Vall d'Uixó: El fuego descontrolado obliga a desalojar la Vilavella, Artana y Eslida
- Fallece un hombre de 78 años en el incendio de Manises
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- València instalará 10 semáforos con IA para detectar a quien hable con el móvil o no lleve el cinturón
- Volkswagen cambia el director de la gigafactoría en plena crisis con los proveedores
- Así ha quedado el barranco de Manises tras el incendio que se ha cobrado la vida de un hombre
- Una industria de Alzira acelera la construcción modular de edificios de cinco plantas en solo 16 semanas
- Nuevo naufragio en Xàbia: una lancha motora se hunde en el Portitxol y Salvamento Marítimo rescata a sus seis tripulantes