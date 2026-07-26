La Guardia Civil desaloja Almedíjar y Azuébar y ya son 18 municipios evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó

La Guardia Civil ha comenzado a desalojar las localidades de Almedíjar y Azuébar a causa del avance del incendio declarado en la Vall d'Uixó. Según informa la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en un mensaje en redes sociales, "el fuego avanza con fuerza por las rachas de viento". Un Es-Alert ha advertido a la ciudadanía que debía abandonar Azuébar.

"Nadie debe intentar volver a los pueblos evacuados, nadie. Comprometen seriamente su seguridad y la de los servicios de emergencias", advierte la representante del Ejecutivo central.

También la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha confirmado el desalojo Azuébar y Almedíjar "por precaución", lo que suma un total de 18 enclaves evacuados.

"Pedimos a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad", ha rogado la máxima responsable de la institución provincial.

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Cabe recordar que previamente ya habían sido desalojados los municipios de Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, Betxí y Vall d'Uixó están confinados.