Los nombres de bebé que el Mundial 2026 pondrá de moda

Hay nombres con gran recorrido a sus espaldas que de un día para otro dejan de ser tan comunes y otros que se vuelven populares gracias a un evento concreto. Sucedió con el estreno de Frozen en 2013 con el nombre de Elsa, este ya existía en España con una popularidad moderada pero tuvo un incremento de registros notable un año después. Ahora, con el Mundial 2026, los nombres de los futbolistas son los protagonistas.

El primer nombre que se nos vendrá a la mente al pensar en el Mundial en unos años y sobre todo al recordar la final contra Argentina será el de "Oh, Ferran! Oh, Ferran!". El delantero Ferran Torres ha entrado de lleno en la historia del fútbol con su gol decisivo y podría ser la razón por la que su nombre se haría un hueco en la lista de registros de nacimientos en el futuro.

¿Por qué el nombre de Ferran podría dispararse?

La elección de nombres por parte de los padres puede depender de muchas cosas: tradición familiar, significado personal y tendencias sociales. Y entre esos factores puede ser determinante vivir un evento importante para que este y todo lo que conlleve se convierta en algo especial para la pareja. O en el caso de España en esa final, para todo un país.

El gol del delantero valenciano otorgándole la victoria a España genera un fenómeno en el que su nombre siempre estará ligado a los nervios, euforia y celebración de la Final del Mundial 2026. Dicho momento seguramente lleve a que el nombre de Ferran se posicione fácilmente a la cabeza en la lista de nombres de los padres que ahora mismo tengan que elegir nombre.

Aunque Ferran Torres sea de Foios, el origen de su nombre es catalán. Ferran significa "valiente" o "audaz" y proviene del latín <<Ferrandus>>. Se trata de la variante catalana de Fernando, aunque el nombre de Ferran tenga personalidad propia como nombre independiente.

Actualmente y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 13.255 hombres llamados Ferran. Todo queda esperar a cuantos Ferran habrá en unos años gracias al "Ferran" que fue la "Superestrella" del Mundial.

Otros nombres de la selección que podrían popularizarse

No solo el nombre de Ferran estaría en el foco gracias a la victoria de España, sino que los nombres de los otros héroes del Mundial también podrían ganar popularidad.

Marc

El nombre de Marc viene por partida doble en el equipo de la Roja, Marc Cucurella y Marc Pubill. Ambos jugadores son catalanes aunque su nombre tiene muchas variantes alrededor del mundo, por ejemplo en España la forma más común es Marcos.

Proviene del latín <<Marcus>> y se relaciona directamente con Marte, el dios romano de la guerra por lo que su significado literal es "dedicado a Marte" o "guerrero". Antes eran figuras deportivas reconocidas como Marc Márquez o Marc Gasol quienes popularizaban el nombre, pero ahora ha llegado el momento de un relevo con los futbolistas.

Mikel

También con dos jugadores, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, está el nombre de Mikel. Proviene del hebreo bíblico Mikha’el (מִיכָאֵל) que se compone con Mi (una partícula interrogativa), ka (como) y El (Dios), traduciéndose de forma literal como "¿Quién es como Dios?". La forma vasca actual se desarrolló a partir del latín Michael y variantes romances como Miguel, adaptándose después fonéticamente al esukera como Mikel.

En la cultura vasca, el nombre de Mikel representa fuerza, valentía y protección apoyándose en la figura del arcángel Miguel de la tradición judeocristiana quién era defensor contra el mal.

Unai

Siguiendo por la línea vasca, otro nombre que definitivamente podría volverse popular es el que viene de la mano del portero del que ha hablado todo el mundo durante el Mundial 2026, Unai Simón.

Unai es un nombre tradicional en el País Vasco y Navarra, de donde es originario Unai Simón, siendo que tiene raíces muy antiguas en la lengua vasca. Esta es considerada la única lengua preindoeuropea que ha sobrevivido en Europa Occidental y que, junto al nombre de Unai por su fonética breve y sencilla, ha perdurado a lo largo de los siglos.

Se traduce como "el cuidador de vacas" o "el vaquero" como reflejo de la vida rural y tradición pastoril de la región. Además, se le atribuyen valores de paz y armonía interpretando también el nombre como "el que trae paz". Con todo este recorrido y lo famoso que se ha hecho el portero titular de España, el nombre de Unai tiene asegurado perdurar aún más en el tiempo.

Pedro

Y para finiquitar la pareja de nombres está el de Pedro, el que comparten Pedri y Pedro Porro. Aunque es el nombre más común de la lista en España desde hace muchos años, nunca es tarde para darle un nuevo sentido.

Su origen proviene del griego <<Petros>> que significa "piedra" o "roca" y lo ha utilizado la tradición cristina desde la figura de San Pedro como uno de los apóstoles de Jesús. Debido a esto, el nombre de Pedro se asocia con la lealtad pero también con la fortaleza y confianza por originarse de la palabra"piedra".

Tantos "Pedros" hay en España que el propio Pedri vio nacer su apodo al ponérselo su padre para diferenciarle de otro niño con el mismo nombre. Esto es lo que probablemente le pase en adelante a muchos niños concebidos o nacidos durante o después del exitoso Mundial de 2026 en España.