Toni Reboredo, ingeniero, sobre los aires acondicionados "un aparato pequeño permite enfriar una habitación por un euro la noche, uno más grande te puede salir por 3 euros"

Con la subida de las temperaturas, muchas familias recurren al aire acondicionado para combatir el calor y refrescar sus hogares. Sin embargo, su uso también se convierte en una de las principales preocupaciones financieras durante el verano. ¿Cuánto consume realmente el aire acondicionado y cómo afecta a la factura de la luz?

Para resolver esta incógnita, el ingeniero informático y divulgador tecnológico Toni Rodríguez Reboredo ha compartido un video en sus redes sociales explicando cuál es el consumo aproximado de un aire acondicionado y cuánto puede costar mantenerlo encendido durante toda la noche o a lo largo de un mes.

Aire acondicionado pequeño

Según explica Toni Reboredo, un aire acondicionado pequeño instalado en una habitación consume alrededor de "1000 vatios en una hora (1 kWh)", por lo tanto, si permanece encendido durante toda la noche (unas ocho horas) el consumo asciende a 8 kWh. El ingeniero detalla que, con un precio aproximado de 0,15 euros por kWh, "tener un aparato acondicionado pequeño encendido toda la noche costaría entre 1 y 1,5 euros", lo que al mes supondría un gasto de "entre 30 y 40 euros en la factura eléctrica".

Aire acondicionado grande

En el caso de un aire acondicionado de mayor potencia, como el del comedor, el consumo aumenta. Reboredo señala que este tipo de equipos suele utilizarse a "una temperatura más baja", lo que incrementa el gasto a "unos 2-3 euros por noche". Según sus cálculos, el impacto en la factura podría situarse entre los 70 y 80 euros al mes.

Mientras que si ambos aparatos, el de la habitación y el del comedor, funcionan de forma simultánea, el coste mensual podría elevarse hasta los 100 o 150 euros, lo que equivaldría a un consumo de entre 3 y 4 euros al día.

Advertencias

El experto advierte en que estas cifras son aproximadas, ya que el consumo eléctrico varía en función de factores como el tamaño del aparato, su potencia o su tiempo de uso. Los cálculos ofrecen una "orientación del impacto que puede tener un uso continuado del aire acondicionado", especialmente durante las noches.

Factores que influyen en el consumo

Según el ingeniero, los factores que más influyen en el consumo son:

Potencia del equipo (kW): aparatos con mayor frigorías consumen más.

(kW): aparatos con mayor frigorías consumen más. Eficiencia energética : modelos A+++ consumen menos que modelos antiguos.

: modelos A+++ consumen menos que modelos antiguos. Temperatura objetiva : mantener el termostato más bajo incrementa consumo.

: mantener el termostato más bajo incrementa consumo. Aislamiento de la vivienda : buena aislación reduce horas de funcionamiento.

: buena aislación reduce horas de funcionamiento. Modo de uso: modo eco o ventilación consume menos que modo frío al máximo.

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Consejos

Para reducir el consumo, Reboredo recomienda mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 grados durante la noche y utilizar el modo eco o nocturno. También aconseja cerrar puertas y ventanas para evitar pérdidas de frío, además de combinar el aire acondicionado con ventiladores para distribuir mejor el aire.