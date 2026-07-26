La UME avanza en la estabilización del gran incendio entre Ávila y Madrid con "cabezas activas" aún por controlar

El teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asegurado este domingo que los trabajos realizados durante la noche han permitido avanzar "bastante" en la estabilización del gran incendio que afecta a Ávila y Madrid, aunque todavía permanecen "unas cabezas activas" sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

En una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, Arribas ha explicado que, tras una tarde del sábado "bastante inestable", que obligó a recomendar evacuaciones en el sur de la provincia de Ávila y el norte de Toledo, "todo el frente está contenido", si bien ha precisado que existen "ciertas partes" que permanecen fuera de control.

"Se ha avanzado bastante en los trabajos realizados en todo el perímetro. Ahora mismo podríamos decir que todo el frente está contenido ciertamente. Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones nos permitan trabajar en esas zonas que si que están fuera de control. Pero no es en todo el perímetro en absoluto", ha explicado Arribas.

El mando de la UME ha señalado que se trata de un incendio "muy extenso" y con un frente "muy discontinuo", con zonas ya perimetradas y frías, pero con otras todavía "activas" y algunas con reproducciones y focos secundarios, por lo que los efectivos van desplazando los recursos "en función de la intensidad del incendio".

Asimismo, ha confirmado que el valle del Tiétar, en la provincia de Ávila, ha sido el sector con mayor actividad durante la noche y ha afirmado que la jornada de este domingo parece ser "más favorable" que el sábado, cuando se dedicaron a autoprotección. "Hoy vamos a poder dedicarle más esfuerzo a ese ataque directo y nos va a dar más oportunidades a quitar la intensidad", ha señalado.

Varias aves huyen del fuego, en San Martín de Valdeiglesias / Carlos Luján - Europa Press

Arribas también ha explicado que, aunque los incendios declarados en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila) solo se han unido en superficie en algunos puntos, desde el punto de vista operativo deben tratarse como un único incendio debido a que ambos interactúan en la atmósfera. "Hay que estudiarlo y combatirlo como un solo incendio", ha afirmado.

Respecto al incendio de Almorox (Toledo), Arribas ha destacado que el fuego no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, por lo que esa zona se considera "estable", aunque ha insistido en que será necesario seguir consolidándola antes de que aumente el viento a lo largo del día.

"Ahí se ha contenido mucho en la zona norte de Castilla-La Mancha. No ha llegado a cruzar lo que sería el límite entre Madrid y Castilla-La Mancha, con lo cual consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar", ha señalado.

Por último, ha indicado que, con la evolución favorable registrada durante la noche y las líneas de control establecidas, la UME no prevé nuevas evacuaciones al menos hasta el mediodía. "Todavía es pronto (para saberlo) porque la evolución nocturna ha sido buena, el planteamiento que se ha realizado de evacuación ha sido muy bueno y ahora mismo, como ya les decía, los avances son mínimos, por lo cual ahora no tememos que rebase otras líneas de control que hemos establecido. Si así fuera, tenemos otras líneas de control más anticipadas por lo que, con tiempo suficiente, se ordenaría la evacuación de esos municipios, pero ahora mismo, hasta mediodía, podemos asegurar que no se va a evacuar ninguna población más", ha apostillado.